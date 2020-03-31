Коронавирус

ТАССТАСССбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга

Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая. От этом сообщается в пресс-релизе банка.
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Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга

ТАСС03:19

Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание по эквайрингу

Сиб.фм03:21

Сбербанк до 31 мая отменил плату за обслуживание по эквайрингу

РИА Новости03:36

Сбербанк отменил плату за эквайринг для бизнеса до конца мая

Интерфакс03:44

Сбербанк отменил сервисную плату за онлайн-кассы и терминалы эквайринга

Ведомости03:00

Сбербанк временно отменит плату за обслуживание эквайринга

News.ru03:45

Сбербанк отменил плату за обслуживание эквайринга и онлайн-касс

Аргументы и Факты04:22
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Общество

Контролировать режим самоизоляции в Башкирии будут патрули

Радий Хабиров отметил, что во время действия режима по улицам будут ходить патрули сотрудников правоохранительных органов, народных дружинников и социальных служб, которые по громкоговорителям будут предупреждать граждан о том, чтобы никто не выходил на улицы без особой необходимости, а также составлять акты в отношении нарушителей.
REGNUM 04:20
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости вчера в 04:54
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Общество

С 1 апреля пенсии проиндексируют на 6,1%

Премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным была утверждена индексация социальных пенсий на 6,1 процента.
SMINEWS в Иванове 28 марта в 17:26
Общество

Госдума дала право регионам вводить налог на самозанятых граждан

Российские регионы получили право самостоятельно вводить налог для самозанятых граждан.
Life.ru 04:44
Общество

Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Деловая газета. Юг 02:09
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Экономика

Петербург поддержит бизнес на 4,5 миллиарда рублей

В Петербурге поддержат предприятия малого и среднего бизнеса, которые сильнее других пострадали от введения ограничений, связанных с коронавирусом.
Neva.Today 03:25
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

ТАСС вчера в 15:18
Экономика

В Китае взлетел индекс деловой активности в непроизводственной сфере

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая составил 52,3 в марте текущего года, что выше 29,6 в феврале, сообщили 31 марта в Национальном бюро статистики КНР.
ИА Красная Весна 01:04
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Общество

Минобрнауки не намерено отменять все экзамены в 2020 году

Возможность отмены всех экзаменов в вузах в нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом не рассматривается как рабочий сценарий, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
ПолитРоссия 04:52
Общество

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Общество

Второй контактный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму

О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
ИА Крыминформ 03:01
Общество

В Новосибирской области вводится режим самоизоляции

К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Прецедент-Новосибирск 02:59
Общество

26 регионов России перешли на режим самоизоляции

В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Газета.Ru 01:28
Политика

Украинцы поставили бывшую империю на грань голода

В противном случае фрукты и овощи останутся несобранными лежать на полях Британии.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Российская газета 04:12
Происшествия

Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина

Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 28 марта в 08:37
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Происшествия

У жены умершего жителя Псковской области выявили коронавирус

Коронавирусную инфекцию выявили у жены скончавшегося жителя Псковской области с COVID-19, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
РИА Новости 04:15
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей 28 марта в 07:19
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Финансы

Стоимость доллара опустилась ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве укрепился к доллару на 0,4%, стоимость американской валюты составила 79 рублей.
Газета.Ru 03:55
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