Коронавирус
ТАСССбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая. От этом сообщается в пресс-релизе банка.
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Общество
Контролировать режим самоизоляции в Башкирии будут патрули
Радий Хабиров отметил, что во время действия режима по улицам будут ходить патрули сотрудников правоохранительных органов, народных дружинников и социальных служб, которые по громкоговорителям будут предупреждать граждан о том, чтобы никто не выходил на улицы без особой необходимости, а также составлять акты в отношении нарушителей.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Общество
С 1 апреля пенсии проиндексируют на 6,1%
Премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным была утверждена индексация социальных пенсий на 6,1 процента.
Общество
Госдума дала право регионам вводить налог на самозанятых граждан
Российские регионы получили право самостоятельно вводить налог для самозанятых граждан.
Общество
Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани
Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Экономика
Петербург поддержит бизнес на 4,5 миллиарда рублей
В Петербурге поддержат предприятия малого и среднего бизнеса, которые сильнее других пострадали от введения ограничений, связанных с коронавирусом.
Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Экономика
В Китае взлетел индекс деловой активности в непроизводственной сфере
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая составил 52,3 в марте текущего года, что выше 29,6 в феврале, сообщили 31 марта в Национальном бюро статистики КНР.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Минобрнауки не намерено отменять все экзамены в 2020 году
Возможность отмены всех экзаменов в вузах в нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом не рассматривается как рабочий сценарий, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Общество
Второй контактный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму
О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
Общество
В Новосибирской области вводится режим самоизоляции
К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Общество
26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Политика
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
В противном случае фрукты и овощи останутся несобранными лежать на полях Британии.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом
Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Происшествия
Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина
Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Происшествия
У жены умершего жителя Псковской области выявили коронавирус
Коронавирусную инфекцию выявили у жены скончавшегося жителя Псковской области с COVID-19, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Финансы
Стоимость доллара опустилась ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве укрепился к доллару на 0,4%, стоимость американской валюты составила 79 рублей.