Коронавирус

ТАССТАСССбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга

Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая. От этом сообщается в пресс-релизе банка.
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Сбербанк временно отменит плату за обслуживание эквайринга

News.ru03:45

Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание по эквайрингу

Сиб.фм03:21

Сбербанк отменил плату за эквайринг для бизнеса до конца мая

Интерфакс03:44

Сбербанк до 31 мая отменил плату за обслуживание по эквайрингу

РИА Новости03:36

Сбербанк объявил «эквайринговые каникулы» для бизнеса

Вести.Ru03:44

Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга

ТАСС03:19

Сбербанк отменил сервисную плату за онлайн-кассы и терминалы эквайринга

Ведомости03:00
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Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Известия 07:29
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Футбол

В рекордсмены сборной России попало пять причастных к «Зениту» игроков

Любопытно, что в список вошли сразу пять футболистов, причастных к «Зениту».
Спорт день за днем 07:58
Общество

Куйвашев ввел в Свердловской области режим тотальной самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал всех жителей региона соблюдать режим самоизоляции и не покидать своих домов.
Политсовет вчера в 11:02
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Экономика

Минсельхоз: обеспечение социальными продуктами не вызывает опасений

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, ключевой и неизменной задачей является обеспечение россиян продукцией в необходимом объёме.
News.ru 06:28
Политика

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК 08:00
Спорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru вчера в 10:40
Общество

В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти

Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
РБК Ростов-на-Дону 05:09
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:29
Киберспорт

Последнее DLC для Dead or Alive 6 выйдет в середине апреля

Издательство Koei Tecmo и разработчики из Team Ninja сообщили, что обновление 1.22 для Dead or Alive 6 выйдет в середине апреля.
Игромания.ру 04:31
Экономика

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы.
Российская газета 29 марта в 22:00
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Второй пациент с коронавирусом умер в Псковской области

Второй пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Псковской области.
FlashNord 08:09
Общество

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Интерфакс 06:33
Здоровье

Ученые опровергли опасный миф о коронавирусе

Появляется все больше мифов о новом коронавирусе SARS-CoV-2.
Что происходит 04:49
Финансы

Курс рубля растёт по отношению к доллару и евро

По данным Московской биржи, на открытии торгов во вторник, 31 марта, рубль растёт к доллару и евро.
ИА Новороссия 03:40
Общество

В Самарской области вводится режим полной самоизоляции

В Самарской области устанавливается режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
СОВА 02:15
Общество

Испания вновь поставила чудовищный рекорд по смертям от коронавируса

Со вторника, по информации Минздрава, умерли 849 человек. До этого рекорд был поставлен 29 марта — 838 смертей, напоминают СМИ страны.
Росбалт 06:58
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Шоу-бизнес

Джиган опубликовал фото, где он голый в наручниках

Джиган даже указал на фото геотег, судя по которому этот случай произошел с ним во время «Суперкубка» на территории Сан-Франциско.
RuNews24.ru 05:43
Общество

В России приостановят регистрацию браков

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Российская газета 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
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