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Rambler News ServiceRambler News ServiceСбербанк отреагировал на инициативу «Яндекса» о «золотой акции»

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Сбербанк получил обращение «Яндекса» с просьбой в рамках предлагаемых изменений в управлении передать «золотую акцию» обратно в компанию, правление Сбербанка рассмотрит вопрос 19 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Сбербанка.
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Сбербанк рассмотрит 19 ноября вопрос передачи «золотой акции» «Яндекса» в специальный фонд

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