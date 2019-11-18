Экономика
Rambler News ServiceСбербанк отреагировал на инициативу «Яндекса» о «золотой акции»
Сбербанк получил обращение «Яндекса» с просьбой в рамках предлагаемых изменений в управлении передать «золотую акцию» обратно в компанию, правление Сбербанка рассмотрит вопрос 19 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Сбербанка.
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Сбербанк рассмотрит запрос о возвращении «Яндексу» его золотой акции 19 ноября
Интерфаксвчера в 02:34
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«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» с Еврокомиссией
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Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
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Глава региона поставил перед главными врачами задачу сосредоточить усилия над увеличением доступности первичной медицинской помощи на селе.
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Задержанные катера и буксир отдали Украине
Задержанные украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» передали украинской стороне.
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Morgan Stanley верит в восстановление темпов роста мирового ВВП
Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, ожидая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.
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В октябре 2020 года и весной 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажей космических кораблей «Союз» отправятся только российские космонавты, следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.
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В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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Похудевшая Ирина Дубцова показала поклонникам в Instagram свою фигуру
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