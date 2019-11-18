Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании). Соответствующие изменения в структуре корпоративного управления компании одобрил совет директоров «Яндекса».
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Аркадий Волож
Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах „Яндекса“ и защитит интересы страны.
— Аркадий Волож, российский предпринимательURA.Ru 02:28

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Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
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СК возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного ребенка в ванной на северо-западе Москвы

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Общество

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Происшествия

Москвич насмерть подавился виноградом в магазине

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Общество

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Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
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Стала известна судьба игр Dead Island 2 и Saints Row 5

Видеоигры Dead Island 2 и Saints Row 5 всё ещё находятся в стадии разработки.
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Происшествия

Два человека погибли при столкновении автомобиля со зданием в Москве

На севере Москвы легковой автомобиль Renault врезался в одноэтажное здание, в результате чего погибли два человека.
РБК 14:09
Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Общество

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Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
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Скаут: «Джикия соответствовал уровню Бельгии»

Скаут Павел Кучеров в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии (1:4) соответствовал уровню соперника.
Спорт-Экспресс вчера в 22:50
Общество

Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
РБК 14:31
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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Общество

В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян

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Экономика

В Госдуме решили вернуть субсидии для Калининградской области

В комитете Госдумы по бюджету согласовали поправки о возврате в бюджет Калининградской области субсидий на сумму почти 3 млрд рублей.
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Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
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Хоккей

ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали»

Московский ЦСКА уступил череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу пригрозил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.
РИА Новости 14:40
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Политика

Порошенко заявил о «российском заказе» в деле о его аресте

Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит реальный тюремный срок: бывшего лидера подозревают во вмешательстве в процедуру проведения конкурса по отбору претендентов на посты в высший совет правосудия.
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Экономика

Отечественное ПО для ведомств обойдется почти в 955 млн рублей

Федеральные органы исполнительной власти получат от Минкомсвязи РФ 954,8 млн рублей на отечественное программное обеспечение (ПО).
Общественное телевидение России 12:57
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Россиянин Рублев обыграл хорвата Гойо в матче Кубка Дэвиса

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