Экономика
Rambler News ServiceСбербанк отреагировал на инициативу «Яндекса» о «золотой акции»
Сбербанк получил обращение «Яндекса» с просьбой в рамках предлагаемых изменений в управлении передать «золотую акцию» обратно в компанию, правление Сбербанка рассмотрит вопрос 19 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Сбербанка.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Культура
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента
Во время следственного эксперимента в пятницу, 15 ноября, историк Олег Соколов пытался покончить с собой.
Политика
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Политика
Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу
Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Игры
Valve может анонсировать новую часть Half-Life до конца 2019 года
Общество
В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Футбол
Президент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем.
Экономика
«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост
Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Футбол
Стадион «Волгоград Арена» передали региону
Общество
Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1–4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Политика
Полиция Грузии применила водометы против протестующих в Тбилиси
Полиция применила водометы у здания парламента Грузии против протестующих.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой
В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Происшествия
Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве
Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Происшествия
Во Львове соседи призывника избили военкома во время вручения повестки
Во Львове соседи призывника избили военкома во время вручения повестки в армию.
Политика
Порошенко рассказал о смеющихся над делом против него курах
18 ноября стало известно, что ГБР уведомило Генпрокуратуру о получении Петром Порошенко статуса подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Единоборства
Федор Емельяненко осудил Макгрегора за оскорбление дагестанцев
Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал заявления Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова, сделанные ирландцем в прошлом месяце.
Авто
Hyundai выпустил дешевую альтернативу Solaris
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Здоровье
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.