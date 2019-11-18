Экономика

ТАССТАСССбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу

1 фото
Сбербанк с высокой долей вероятности продаст "Яндексу" "золотую акцию" компании по номинальной стоимости - в 1 евро, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Сбербанк приобрел "золотую акцию" "Яндекса" в 2009 году за 1 евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу

ТАСС05:10

Сбербанк рассмотрит запрос о возвращении «Яндексу» его золотой акции 19 ноября

Интерфаксвчера в 02:34

Сбербанк 19 ноября рассмотрит вопрос передачи «золотой акции» «Яндекса»

Коммерсантъвчера в 02:58

Передача «золотой акции» «Яндекса» от Сбербанка в спецфонд – договоренность бизнеса с государством – главред Roem.ru

Эхо Москвывчера в 05:07

Сбербанк отреагировал на предложения о реформе управления «Яндекса»

РБКвчера в 03:42

Сбербанк подумает над возвратом «золотой акции» «Яндекса». К идее IT-компании отнеслись позитивно

Фонтанка.Рувчера в 07:21

Сбербанк отреагировал на инициативу «Яндекса» о «золотой акции»

Rambler News Serviceвчера в 02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Происшествия

Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

ТАСС 03:39
Политика

Зеленский заявил о пользе лишения Тимошенко «сладенького»

РБК 05:00
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Капитана центра спецназначения ФСБ избили в заведении «Винный базар» на Пречистенской набережной в Москве.
Lenta.ru 02:19
Происшествия

Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова

По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
Газета.Ru 04:42
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM вчера в 09:47
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
RT на русском 01:20
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Общество

«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России

«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года.
RT на русском 05:07
Происшествия

По факту исчезновения редактора «Интерфакса» возбуждено дело

Вести.Ru 03:15
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Кино

Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон

РИА Новости 03:36
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Политика

США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране

"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Здоровье

Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей

Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Live24 00:19
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы

Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
Piter.tv 04:06
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Похудевшая Ирина Дубцова показала поклонникам в Instagram свою фигуру

Ирина Дубцова показала в Instagram свою фигуру. Резко похудевшая певица удивила поклонников преображением.
OAnews вчера в 12:12
Происшествия

В Якутии мать закрыла на два дня в доме четверых детей без еды и воды

REGNUM 03:47
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Космос

«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта

Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.
Военное дело вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Авто

Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail

Согласно документам китайского ведомства, моторная гамма кроссоверу Venucia достался вовсе не от Nissan или Dongfeng, а от местного предприятия Shenyang Aerospace Mitsubishi – это бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 140 л.с. А еще новый SUV станет первой моделью марки, у которой будет «мягкая» гибридная версия с 48-вольтовой системой.
SpeedMe вчера в 07:26
Происшествия

Музыканты Мариинки отравились в Москве едой из ланч-боксов

Как сообщили в ведомстве, после выступления 31 октября артисты заказали еду с доставкой, а вскоре почувствовали себя плохо - жаловались на рвоту, озноб и боль в животе.
Московский Комсомолец 04:21
Политика

Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
Политика

ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года.
РБК 04:22
Экономика

Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Газета.Ru 01:22
Общество

Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

На портале госуслуг появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
РИА Новости 03:36
Общество

Минюст РФ достойно ответил на вопросы ЕСПЧ о «домашнем насилии»

В документе содержались вопросы о том, существует ли в РФ о законодательной базе «для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признаётся серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин, а также есть ли в России системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер.
REGNUM 04:51
Единоборства

Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Происшествия

Роберт Паттисон ушел из дома без денег и пропал в российском городе

В Челябинске пропал 40-летний гражданин Великобритании Роберт Паттисон.
Lenta.ru 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное