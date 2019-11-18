Экономика
ТАСССбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу
Сбербанк с высокой долей вероятности продаст "Яндексу" "золотую акцию" компании по номинальной стоимости - в 1 евро, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Сбербанк приобрел "золотую акцию" "Яндекса" в 2009 году за 1 евро.
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Сбербанк рассмотрит запрос о возвращении «Яндексу» его золотой акции 19 ноября
Интерфаксвчера в 02:34
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Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Капитана центра спецназначения ФСБ избили в заведении «Винный базар» на Пречистенской набережной в Москве.
Происшествия
Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова
По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
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«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России
«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
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Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
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"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
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Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
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Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы
Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
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Похудевшая Ирина Дубцова показала поклонникам в Instagram свою фигуру
Ирина Дубцова показала в Instagram свою фигуру. Резко похудевшая певица удивила поклонников преображением.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Космос
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта
Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Авто
Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail
Согласно документам китайского ведомства, моторная гамма кроссоверу Venucia достался вовсе не от Nissan или Dongfeng, а от местного предприятия Shenyang Aerospace Mitsubishi – это бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра мощностью 140 л.с. А еще новый SUV станет первой моделью марки, у которой будет «мягкая» гибридная версия с 48-вольтовой системой.
Происшествия
Музыканты Мариинки отравились в Москве едой из ланч-боксов
Как сообщили в ведомстве, после выступления 31 октября артисты заказали еду с доставкой, а вскоре почувствовали себя плохо - жаловались на рвоту, озноб и боль в животе.
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Политика
ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года.
Экономика
Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года
Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Общество
Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг
На портале госуслуг появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
Общество
Минюст РФ достойно ответил на вопросы ЕСПЧ о «домашнем насилии»
В документе содержались вопросы о том, существует ли в РФ о законодательной базе «для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признаётся серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин, а также есть ли в России системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер.
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Происшествия
Роберт Паттисон ушел из дома без денег и пропал в российском городе
В Челябинске пропал 40-летний гражданин Великобритании Роберт Паттисон.