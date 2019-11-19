Экономика

РБКРБКСбербанк отреагировал на предложения о реформе управления «Яндекса»

В Сбербанке пообещали рассмотреть обращение «Яндекса» о передаче «золотой акции» компании, держателем которой сейчас является банк, некоммерческому Фонду общественных интересов, который предлагается создать в рамках реформы схемы корпоративного управления.
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с чего всё началось

Сбербанк рассмотрит 19 ноября вопрос передачи «золотой акции» «Яндекса» в специальный фонд

"Яндекс" 18 ноября сообщил о решении совета директоров компании внести изменения в структуру управления, которые, в том числе подразумевают создание специального фонда, куда планируется передать "золотую акцию" "Яндекса", принадлежащую Сбербанку.
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