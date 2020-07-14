Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

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