Общество
РИА НовостиСбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
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Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Общество
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Технологии
Мобильный комплекс для борьбы с гражданскими дронами создали в России
Мобильный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам под названием «Атака-Трофи» создан на базе автомобиля УАЗ.
ТК Звезда 10:15
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Авто
Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos
Накануне на портале "Росстандарта" появилась информация об отзыве 5 128 вседорожников Seltos, которые сошли с конвейера в декабре 2019 года, а также в период с января по июнь 2020 года.
Новые автомобили вчера в 23:17
Армия и оружие
Армения сообщила о смерти четырех военных на границе с Азербайджаном
Коммерсантъ 11:06
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Наука
В атмосфере Земли CO2 приближается к уровням 15 млн лет назад
На сегодняшний день уровень углекислого газа в атмосфере Земли приближается к тому, который был 15 млн лет назад.
Live24 12 июля в 14:45
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Происшествия
В райцентре Саратовской области шквал сорвал крыши с домов
По свидетельствам очевидцев, в райцентре стихия разбросала мусорные контейнеры, сорвала кровлю с жилых домов, разрушила рекламные конструкции и теплицы.
Взгляд-инфо 10:56
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Политика
В Иране за шпионаж на ЦРУ казнили экс-сотрудника Минобороны
В Иране за шпионаж и сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) казнили бывшего сотрудника Министерства обороны Резу Асгари.
РБК 07:20
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
Культура
Появились первые кадры со съёмок юбилейного сезона «Тайн следствия»
78.ru вчера в 08:33
Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 09:01
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news 10:33
Здоровье
В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных
Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей.
Piter.tv 07:53
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Шоу-бизнес
Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей
Российская телеведущая Настя Ивлеева подарила мужу на день рождения часы за 11 миллионов рублей, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 вчера в 08:20
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom вчера в 01:51
Технологии
Mail.ru Group представила виртуальных ведущих новостей
Для создания виртуальных ведущих разработчики использовали технологии платформы голосового помощника «Маруси» от Mail.ru Group.
Telesputnik.ru 06:12
Общество
В Петербурге разработают законопроект об «авторских барах»
В Петербурге на базе комитета по законодательству создали рабочую группу по разработке законодательной базы, регулирующей правила продажи алкоголя в «авторских барах».
Мойка78 10:12