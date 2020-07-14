Общество

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
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Сбербанк проводит проверку после сообщений о возможных домогательствах со стороны двух сотрудников

Газета.Ru10:37

Сбербанк отстранил двух обвинённых в домогательстве сотрудников

RT на русском09:45

Сбербанк начал проверку после сообщений о домогательствах сотрудников

Дождь07:40

Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

РБК10:16

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки данных о домогательствах

ТАСС09:44

Сбербанк временно отстранил от работы двух сотрудников после обвинений в домогательствах

Агентство Москва09:34

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

РИА Новости09:32
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Общество

Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
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Технологии

Мобильный комплекс для борьбы с гражданскими дронами создали в России

Мобильный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам под названием «Атака-Трофи» создан на базе автомобиля УАЗ.
ТК Звезда 10:15
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
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Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
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Авто

Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos

Накануне на портале "Росстандарта" появилась информация об отзыве 5 128 вседорожников Seltos, которые сошли с конвейера в декабре 2019 года, а также в период с января по июнь 2020 года.
Новые автомобили вчера в 23:17
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Армия и оружие

Армения сообщила о смерти четырех военных на границе с Азербайджаном

Коммерсантъ 11:06
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
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Наука

В атмосфере Земли CO2 приближается к уровням 15 млн лет назад

На сегодняшний день уровень углекислого газа в атмосфере Земли приближается к тому, который был 15 млн лет назад.
Live24 12 июля в 14:45
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
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Происшествия

МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
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Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
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Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Коммерсантъ 05:24
Происшествия

В райцентре Саратовской области шквал сорвал крыши с домов

По свидетельствам очевидцев, в райцентре стихия разбросала мусорные контейнеры, сорвала кровлю с жилых домов, разрушила рекламные конструкции и теплицы.
Взгляд-инфо 10:56
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Политика

В Иране за шпионаж на ЦРУ казнили экс-сотрудника Минобороны

В Иране за шпионаж и сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) казнили бывшего сотрудника Министерства обороны Резу Асгари.
РБК 07:20
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
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Культура

Появились первые кадры со съёмок юбилейного сезона «Тайн следствия»

78.ru вчера в 08:33
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Политика

Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности

Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 09:01
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Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
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Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
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Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
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Здоровье

В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных

Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей.
Piter.tv 07:53
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Шоу-бизнес

Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей

Российская телеведущая Настя Ивлеева подарила мужу на день рождения часы за 11 миллионов рублей, сообщают "Дни.ру".
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Наука

Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
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Технологии

Mail.ru Group представила виртуальных ведущих новостей

Для создания виртуальных ведущих разработчики использовали технологии платформы голосового помощника «Маруси» от Mail.ru Group.
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Общество

В Петербурге разработают законопроект об «авторских барах»

В Петербурге на базе комитета по законодательству создали рабочую группу по разработке законодательной базы, регулирующей правила продажи алкоголя в «авторских барах».
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