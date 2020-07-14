Общество
РБКСбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
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Энергетика
«Газпром» сократил поставки газа в Европу в I квартале на 16%
Поставки "Газпрома" в Европу в первом квартале упали на 16%, до 52 миллиардов кубометров, при этом экспортная цена снизилась до 162 долларов за тысячу кубов, следует из презентации компании.
ПРАЙМ 09:11
Общество
Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи
Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу.
РБК 11:54
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
Футбол
Дмитрий Баринов рассказал, где хочет продолжить карьеру
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что он хотел бы перебраться в один из сильнейших европейских чемпионатов.
Чемпионат 11:20
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Путешествия
Россияне не смогут попасть за рубеж, несмотря на открытие границ
Несмотря на открывшиеся границы с восемью странами, россияне пока не смогут вылететь за рубеж.
URA.Ru 10:56
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Общество
Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о признаках возвращения коронавируса в его страну.
Городовой 11:36
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Общество
Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах
ПолитРоссия 03:26
Космос
Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет
Именно срок полного затвердевания позволил исследователям рассчитать точный возраст спутника - 200 миллионов лет.
Live24 06:18
Авто
Ford официально представил внедорожник Bronco Sport
Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Финансы
Евро назвали новой тихой гаванью
Экономисты называют единую валюту новой тихой гаванью стабильности, пишет Focus.
Lenta.ru 12:30
Авто
Автоэксперт назвал главные признаки скорой замены шин на автомобиле
Эксперт Вячеслав Субботин при общении с журналистами iReactor назвал "симптомы", сигнализирующие о необходимости скорой замены резины.
Новые автомобили 12:27
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака
Понарошку вышла замуж за Александра Листа (более известен как DJ List) в 2010 году.
CT news 10:42
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Футбол
«Челси» – «Норвич»: лондонцы очков не потеряют
Во вторник 14 июля стартует очередной тур Премьер-лиги, который откроется матчем «Челси» - «Норвича» - наши эксперты подготовили прогноз на этот поединок.
Все про Спорт ру вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Общество
Финляндия может открыть границы с РФ после 11 августа
Москва, 14 июля 2020, 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней.
REGNUM 06:11
Общество
Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана
Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.
Интерфакс 10:26
Наука
Определены все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2
Большим разнообразием опасных симптомов отличается инфекция коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета в США.
РИА ОмскПресс 03:34