Общество
Общественная служба новостейСбербанк временно отстранил сотрудников, обвиненных в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, которых ранее обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что на время проверки их причастности к совершению преступления они получили временное отстранение от работы.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
Общество
Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру
Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Известия 18:05
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
Политика
Трамп подписал отменяющий экономические привилегии для Гонконга указ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга, сообщает CNN.
Известия 18:13
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
По словам Михайлова, народ, который вышел в поддержку губернатора Хабаровского края, возмущен тем, что на протяжении 15 лет власти ничего не делали по материалам дела, в котором подозревается глава региона.
Evo-rus.com 02:31
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Политика
Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
RT на русском 12:41
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Экономика
Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
Известия 02:16
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском 11:34
Игры
Бета-тестирование Microsoft Flight Simulator начнётся 30 июля
3DNews 12 июля в 12:18
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
Происшествия
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат вчера в 04:10
Армия и оружие
Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых
Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
Московский Комсомолец 08:58
Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение произошло на глубине 21 км в 44 км восточнее с. Крабозаводское и 39 км восточнее с. Малокурильское.
Московский Комсомолец Сахалин 18:05
Авто
В РФ Toyota RAV4 стала доступна в двух новых версиях
Появление версии «Престиж Safety», которая получила двигатель на 2,0 литра, инновационный вариатор и полноприводную систему, даст возможность удовлетворить потребности потребителей, отдающих предпочтение сбалансированному сочетанию динамики, комфорта и топливной экономичности.
CarsWeek.ru 15:43
Политика
Глава Минздрава обсудил с послом США пандемию коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с американским послом Джоном Салливаном.
Общественная служба новостей 18:10
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru вчера в 02:30
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Украина рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 12:26
Общество
Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия 12 июля в 12:45
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Общество
За сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
Комсомольская правда 16:09
Происшествия
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
К уголовному делу в отношении устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова приобщили видеозапись, на которой артист предлагает полицейскому деньги.
РИА Новости 12:08
Космос
Экс-ученый NASA: США допустили прокол с высадкой на Луне в 1969 году
Экс-сотрудник NASA признался, что в командном центре долго не могли понять на какую часть Луны приземлялись астронавты.
ПолитРоссия 12:02
Кино
Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»
Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
Piter.tv 01:23
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список из 14 стран, готовых принимать туристов с 15 июля.
Известия 16:07
Шоу-бизнес
На развод с мужем после 10 лет брака подала Ирена Понарошку
Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них появилось двое детей - 1,5 и 9 лет.
Live24 07:43