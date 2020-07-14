Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, которых ранее обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что на время проверки их причастности к совершению преступления они получили временное отстранение от работы.

Политика Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала По словам Михайлова, народ, который вышел в поддержку губернатора Хабаровского края, возмущен тем, что на протяжении 15 лет власти ничего не делали по материалам дела, в котором подозревается глава региона. 73

Футбол Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги. 2

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,3K

Экономика Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны. 17

Происшествия Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. 21

Армия и оружие Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.

Происшествия На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,4 Землетрясение произошло на глубине 21 км в 44 км восточнее с. Крабозаводское и 39 км восточнее с. Малокурильское. 1

Авто В РФ Toyota RAV4 стала доступна в двух новых версиях Появление версии «Престиж Safety», которая получила двигатель на 2,0 литра, инновационный вариатор и полноприводную систему, даст возможность удовлетворить потребности потребителей, отдающих предпочтение сбалансированному сочетанию динамики, комфорта и топливной экономичности.