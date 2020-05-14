Экономика
РБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
«Пакет документов может составлять максимум десять наименований в зависимости от организационно-правовой формы организации, а в большинстве случаев меньше», — объяснили в Сбербанке.
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В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».РБК08:03
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Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
Футбол
Анатолий Мещеряков: «Локо» находится на пороге нового этапа развития
Московский "Локомотив" объявил о том, что не будет подписывать новый контракт с главным тренером команды Юрием Семиным и с 1 июня эту должность займет сербский специалист Марко Николич.
РИА Новости 10:10
Наука
Создан алгоритм, способный предсказать лучшие материалы из бесконечного множества возможных соединений
Naked Science 06:09
Политика
Путин: глава Минобрнауки переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом.
Газета.Ru 08:27
Здоровье
Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 02:13
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату проведения ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает в качестве новой даты проведения Единого государственного экзамена 19 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 11:16
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Происшествия
В России приостановлено использование аппаратов ИВЛ «Авента-М»
В России приостановлено использование аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», произведенных с первого апреля этого года.
ГТРК Псков вчера в 11:24
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Происшествия
Экс-глава «Крымавтотранса» задержан за растрату 5 млн рублей
Симферополь, 14 мая 2020, 17:41 — REGNUM Бывшего руководителя госпредприятия «Крымавтотранс» подозревают в незаконном присвоении и растрате пяти миллионов рублей.
REGNUM 10:41
Экономика
Риски кризиса неплатежей растут
Более 60% компаний, которые подвержены риску банкротства и чьи контрагенты обанкротились, поддерживают такие предложения, следует из мониторинга ЦСР.
Ведомости 06:30
Культура
Сериал «Судная ночь» закрыли после двух сезонов в эфире
Кабельный канал USA Network принял решение не продлять на третий сезон свой нашумевший сериал «Судная ночь».
Киноафиша России 03:26
Армия и оружие
В США рассказали об опасности российских систем РЭБ
Дни24 вчера в 06:10
Авто
Появились фото Opel Mokka второго поколения
Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.
Новые автомобили 02:59
Экономика
Мусорный оператор предупредил о кассовых разрывах из-за неплатежей
Благодаря ряду антикризисных мер УК «Региональный оператор» удалось избежать серьезного роста кассового разрыва, но он продолжает оставаться весьма внушительным.
РБК 11:02
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Общество
В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет
Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета вчера в 06:24
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Здоровье
Как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом
Зуд и шелушение являются более тревожными симптомами COVID-19, однако самым опасным признан некроз кожи.
Live24 04:18
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Экономика
Ритейл и рестораторы РФ просят не менять проект о договорах аренды
Обращение подписали, в частности, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, а также ряд компаний.
РИА Новости вчера в 07:06
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Происшествия
Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной
"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
Интерфакс 08:01
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Хоккей
Большой скандал на ЧМ на глазах у Знарка. На лёд летели бутылки и монеты
Чемпионат вчера в 10:40