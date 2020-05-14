Экономика
РБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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Заём в один клик. «Фонтанка» узнала, чего хотят банки от просителей «кредита на зарплаты»
Фонтанка.Рувчера в 13:37
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Происшествия
Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
«Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении.
Известия 03:51
Авто
Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS
CarsWeek.ru вчера в 08:19
Общество
В Крыму начали тестирование здоровых людей на коронавирус
В первую очередь тестирование на коронавирус пройдут медики и представители органов власти.
Московский Комсомолец 04:04
Экономика
«Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле
Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству.
Коммерсантъ 04:05
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
РИА Новости 02:18
Армия и оружие
18+ ВСУ передали в СМИ кадры издевательств над раненной мирной жительницей
Боевики хотели зафиксировать, как защитники ДНР отреагируют на нарушительницу и передать кадры в СМИ.
Новостной фронт 02:57
Общество
Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19
Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Коммерсантъ 00:23
Здоровье
В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса. 15 мая в регионе подтверждено шесть новых случая коронавирусной инфекции.
Уральский меридиан 04:19
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 08:17
Наука
Командам роботов подчиняются собаки
Evo-rus.com 03:30
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса
За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса 03:39
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала о панике и страхе из-за самоизоляции
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала о том, что испытывает страх, находясь в самоизляции. В YouYube-шоу «Мне это нравится!»
Культуромания 02:06
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Политика
На Украине предложили запретить суррогатное материнство
Киев, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Суррогатное материнство не урегулировано украинскими законами и нарушает права детей, написал уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба 14 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:52
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Общество
Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию
Главный санитарный врач Еврейской автономной области Павел Копылов предписал уйти на самоизоляцию врио главы региона Ростиславу Гольдштейну, мэру Биробиджана Александру Головатому и другим участникам регионального оперативного штаба, так как у одного из членов штаба нашли COVID-19, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости 02:27
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Здоровье
Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 00:17
Общество
Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам
Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.
РИА Новости 04:40
Общество
Илон Маск открыл завод Tesla в Калифорнии, несмотря на запрет властей
Афиша Daily 12 мая в 08:28
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Общество
В Кузбассе проверят жалобы медиков на нехватку средств защиты
В областном минздраве сообщили, что в начале мая 27 медикам за помощь пациентам с опасным диагнозом выплачено в общей сложности 667,4 тысячи рублей региональных стимулирующих надбавок к мартовской зарплате.
Российская газета 02:59