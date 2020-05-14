В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

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