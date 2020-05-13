Экономика

РБКРБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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Тридцать три причины для отказа: как банки выполняют поручения президента

Экспресс газета05:03

Сбербанк ответил петербурженке на упреки в 33 документах для зарплатного кредита

АБН09:17

Сбербанк ответил на критику компании из Петербурга о 33 документах для кредита

DP.RU08:31

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

РБК08:03

В Сбербанке ответили на слова президента «Север-Метрополь» Елены Шевченко о 33 документах для зарплатного кредита

Собака.ru10:40

Месяц ожидания и 33 документа: Как банки выполняют поручение Путина о кредитах

Царьград04:25

Петербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции

Фонтанка.Рувчера в 16:04
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Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.
Инфорос 04:02
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Общество

Собянин заявил о сохранении риска возобновления эпидемии в Москве

Риск возобновления распространения коронавируса в Москве сохранится до тех пор, пока не появится эффективная вакцина.
Известия 08:47
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Транспорт

Летом 2020 года Петербург лишится 67 городских маршрутов

Комитет по транспорту Петербурга в рамках запланированной транспортной реформы отменит 67 коммерческих маршрутов уже к лету 2020 года.
Что происходит 08:16
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Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
3,4K
Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату проведения ЕГЭ

Проведение самого массового ЕГЭ - по русскому языку - планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях, - подчеркивают в Рособрнадзоре.
Российская газета 10:15
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Общество

Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК 07:02
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Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
1,3K
Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,3K
Здоровье

В Челябинской области резко выросла заболеваемость пневмонией

Власти Челябинской области обеспокоены резким ростом количества внебольничных пневмоний.
Коммерсантъ Челябинск 06:52
8
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
1,4K
Общество

В Госдуму внесен законопроект о праве полицейских вскрывать машины

Кабмин внес в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людей, а также оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
РЕН ТВ вчера в 05:09
4,3K
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя после комы

ProstoProSport вчера в 23:00
5
Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
53
Общество

Путину рассказали об опухоли Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
492
Общество

В России построят 25 заводов по утилизации отходов

«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
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Экономика

Александр Шохин оценил возможности России быстро выйти из кризиса

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин прокомментировал возможности по быстрому выходу России из экономического кризиса.
Гудвилл.онлайн 08:17
4
Кино

Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix

Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.
ИА InterMedia вчера в 06:18
Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

РБК 09:20
10
Общество

В Свердловской области вылечился от коронавируса «нулевой» пациент

ФедералПресс 09:46
1
Армия и оружие

Организации Варшавского договора исполнилось 65 лет

Сегодня исполняется 65 лет со дня создания организации Варшавского договора, которая была одним из самых известных военных союзов в истории.
Пятый канал 00:34
Политика

Китай ответил на украинский иск из-за коронавируса

Посольство Китая на Украине прокомментировало иск украинской общественной организации на госсовет КНР из-за бездействия при распространении коронавируса.
Взгляд.ру 10:26
Экономика

Роспотребнадзор дал рекомендации по общению с кредиторами

Роспотребнадзор в четверг разместил на своем сайте памятку о кредитных каникулах в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, разработанную ведомством совместно с экспертами и партнерами проекта Министерства финансов РФ.
ТАСС вчера в 21:41
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
62
Общество

В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом

Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 10:24
32
Общество

Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM 05:53
1,2K
Происшествия

В Челябинске завели дело о хищениях при строительстве театра

В Челябинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищениях при строительстве вспомогательного здания государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки.
Российская газета 10:07
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,7K
Общество

Полсотни рожденных для иностранцев младенцев застряли из-за карантина на Украине

Историей о содержании в киевском отеле «Венеция» 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за введенного для борьбы с коронавирусом карантина, заинтересовались правоохранительные органы.
Lenta.ru 10:20
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