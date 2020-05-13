Экономика
РБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.
Инфорос 04:02
Общество
Собянин заявил о сохранении риска возобновления эпидемии в Москве
Риск возобновления распространения коронавируса в Москве сохранится до тех пор, пока не появится эффективная вакцина.
Известия 08:47
Транспорт
Летом 2020 года Петербург лишится 67 городских маршрутов
Комитет по транспорту Петербурга в рамках запланированной транспортной реформы отменит 67 коммерческих маршрутов уже к лету 2020 года.
Что происходит 08:16
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату проведения ЕГЭ
Проведение самого массового ЕГЭ - по русскому языку - планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях, - подчеркивают в Рособрнадзоре.
Российская газета 10:15
Общество
Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии
Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК 07:02
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
В Челябинской области резко выросла заболеваемость пневмонией
Власти Челябинской области обеспокоены резким ростом количества внебольничных пневмоний.
Коммерсантъ Челябинск 06:52
Общество
В Госдуму внесен законопроект о праве полицейских вскрывать машины
Кабмин внес в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людей, а также оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
РЕН ТВ вчера в 05:09
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя после комы
ProstoProSport вчера в 23:00
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
Общество
В России построят 25 заводов по утилизации отходов
«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
Экономика
Александр Шохин оценил возможности России быстро выйти из кризиса
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин прокомментировал возможности по быстрому выходу России из экономического кризиса.
Гудвилл.онлайн 08:17
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.
ИА InterMedia вчера в 06:18
Общество
В Свердловской области вылечился от коронавируса «нулевой» пациент
ФедералПресс 09:46
Армия и оружие
Организации Варшавского договора исполнилось 65 лет
Сегодня исполняется 65 лет со дня создания организации Варшавского договора, которая была одним из самых известных военных союзов в истории.
Пятый канал 00:34
Политика
Китай ответил на украинский иск из-за коронавируса
Посольство Китая на Украине прокомментировало иск украинской общественной организации на госсовет КНР из-за бездействия при распространении коронавируса.
Взгляд.ру 10:26
Экономика
Роспотребнадзор дал рекомендации по общению с кредиторами
Роспотребнадзор в четверг разместил на своем сайте памятку о кредитных каникулах в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, разработанную ведомством совместно с экспертами и партнерами проекта Министерства финансов РФ.
ТАСС вчера в 21:41
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом
Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 10:24
Общество
Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM 05:53
Происшествия
В Челябинске завели дело о хищениях при строительстве театра
В Челябинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищениях при строительстве вспомогательного здания государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки.
Российская газета 10:07
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Общество
Полсотни рожденных для иностранцев младенцев застряли из-за карантина на Украине
Историей о содержании в киевском отеле «Венеция» 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за введенного для борьбы с коронавирусом карантина, заинтересовались правоохранительные органы.
Lenta.ru 10:20