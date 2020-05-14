Экономика
РБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
«Пакет документов может составлять максимум десять наименований в зависимости от организационно-правовой формы организации, а в большинстве случаев меньше», — объяснили в Сбербанке.
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с чего всё началось
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».РБК08:03
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Наука
Собаки подчинились командам робота
Американские ученые выяснили, что собаки могут подчиняться командам человекоподобных роботов, но при этом не слушаются, если команда исходит от обычной колонки.
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В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.
РБК 11:57
Общество
Собянин объяснил, почему в Москве не открываются парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что парикмахерские и салоны красоты в столице не открываются из-за опасности дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:05
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
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Происшествия
Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ 09:58
Происшествия
СКР проводит проверку на заводе-производителе сгоревших аппаратов ИВЛ
СКР проводи проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
Общество
Лукашенко принял с докладом премьера Беларуси
Об итогах работы национальной экономики за истекшие четыре месяца доложил 14 мая президенту Беларуси глава правительства Сергей Румас, сообщила пресс-служба главы государства.
Российская газета 04:43
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы
Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:31
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Путин предложил создать Национальную базу генетической информации в РФ
"Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Москва 24 09:35
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
Коммерсантъ 05:02
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.
ИА InterMedia вчера в 06:18
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Происшествия
Под Воронежем свастику на граффити ко Дню Победы нарисовали подростки
Обозреватель Врн 09:10
Общество
В Госдуму внесен законопроект о праве полицейских вскрывать машины
Кабмин внес в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людей, а также оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
РЕН ТВ вчера в 05:09
Экономика
Основатель Alibaba перестал быть самым богатым китайцем
Основатель Alibaba Джек Ма перестал быть самым богатым человеком в Китае.
Lenta.ru 11:28
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Происшествия
В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело
По сообщению пресс-службы ведомства, следователи усмотрели в действиях 24-летней женщины признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).
REGNUM 01:21
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Здоровье
Первыми симптомами коронавируса могут быть тошнота, рвота и диарея
Иногда больной может чувствовать недомогание и сухой кашель, или у человека может возникнуть потеря вкуса, дискомфорт в животе, тошнота, рвота и диарея.
News.ru 11:49
Экономика
Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов
Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 20:15
Общество
РКН изучает публикации The New York Times и FT о коронавирусе в России
Роскомнадзор при поддержке компетентных органов власти изучает статьи американских изданий о смертности от коронавируса в России.
Экономика сегодня 10:45
Общество
Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года
Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет
Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
Москва 24 10:22
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
РБК вчера в 10:58
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55