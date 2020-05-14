Экономика

РБКРБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

«Пакет документов может составлять максимум десять наименований в зависимости от организационно-правовой формы организации, а в большинстве случаев меньше», — объяснили в Сбербанке.
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с чего всё началось

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК08:03

Подробнее о событии

Сбербанк опроверг сообщение о 33 документах для зарплатного кредита

ИА Красная Весна11:27

Более 30 документов нужно предоставить банку для беспроцентного кредита на зарплаты

Право.ру07:54

РБК: Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

Моя Москва.онлайн09:21

Сбербанк ответил петербурженке на упреки в 33 документах для зарплатного кредита

АБН09:17

Сбербанк ответил на критику компании из Петербурга о 33 документах для кредита

DP.RU08:31

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

РБК08:03

В Сбербанке ответили на слова президента «Север-Метрополь» Елены Шевченко о 33 документах для зарплатного кредита

Собака.ru10:40
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Наука

Собаки подчинились командам робота

Американские ученые выяснили, что собаки могут подчиняться командам человекоподобных роботов, но при этом не слушаются, если команда исходит от обычной колонки.
N+1 11:26
Общество

СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17

В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.
РБК 11:57
150
Общество

Собянин объяснил, почему в Москве не открываются парикмахерские

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что парикмахерские и салоны красоты в столице не открываются из-за опасности дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:05
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой

Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
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Происшествия

Завершено расследование дела курского вора в законе

Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ 09:58
7
Происшествия

СКР проводит проверку на заводе-производителе сгоревших аппаратов ИВЛ

СКР проводи проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
1
Общество

Лукашенко принял с докладом премьера Беларуси

Об итогах работы национальной экономики за истекшие четыре месяца доложил 14 мая президенту Беларуси глава правительства Сергей Румас, сообщила пресс-служба главы государства.
Российская газета 04:43
1
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы

Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:31
30
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
437
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,3K
Политика

Путин предложил создать Национальную базу генетической информации в РФ

"Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Москва 24 09:35
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Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

Коммерсантъ 05:02
918
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
3,6K
Кино

Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix

Медиакомпания Риз Уизерспун Hello Sunshine спродюсирует два новых проекта Netflix, в которых сама актриса сыграет главные роли.
ИА InterMedia вчера в 06:18
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,3K
Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
219
Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
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Происшествия

Под Воронежем свастику на граффити ко Дню Победы нарисовали подростки

Обозреватель Врн 09:10
23
Общество

В Госдуму внесен законопроект о праве полицейских вскрывать машины

Кабмин внес в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людей, а также оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
РЕН ТВ вчера в 05:09
4,3K
Экономика

Основатель Alibaba перестал быть самым богатым китайцем

Основатель Alibaba Джек Ма перестал быть самым богатым человеком в Китае.
Lenta.ru 11:28
Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
48
Происшествия

В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело

По сообщению пресс-службы ведомства, следователи усмотрели в действиях 24-летней женщины признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).
REGNUM 01:21
124
Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
87
Здоровье

Первыми симптомами коронавируса могут быть тошнота, рвота и диарея

Иногда больной может чувствовать недомогание и сухой кашель, или у человека может возникнуть потеря вкуса, дискомфорт в животе, тошнота, рвота и диарея.
News.ru 11:49
Экономика

Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 20:15
Общество

РКН изучает публикации The New York Times и FT о коронавирусе в России

Роскомнадзор при поддержке компетентных органов власти изучает статьи американских изданий о смертности от коронавируса в России.
Экономика сегодня 10:45
Общество

Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года

Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет

Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
Москва 24 10:22
4
Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

РБК вчера в 10:58
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Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
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