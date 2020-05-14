Экономика
РБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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Экономика
ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
Киберспорт
В Fallout 76 и Conan Exiles пройдут бесплатные выходные
Мультиплеерные экшены Fallout 76 и Conan Exiles можно будет бесплатно опробовать в Steam с 14 по 18 мая.
CyberSport.ru вчера в 23:17
Общество
ЕГЭ перенесли на более поздний срок
"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 вчера в 08:02
Происшествия
СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
Life.ru 13:29
Общество
Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Хоккей
Российский игрок НХЛ рассказал об опасности американских женщин
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал об особенностях жизни в США.
Lenta.ru 14:59
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:37
Политика
Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Футбол
Магуайр: «Де Хеа — лучший голкипер АПЛ за последние 10 лет»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мнением о голкипере "красных дьяволов" Давиде Де Хеа.Я поиграл с Де Хеа и понял, что он потрясающий вратарь.
Soccer.ru 10:34
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Здоровье
В Петербурге от COVID-19 выздоровел первый лечившийся плазмой пациент
Первый пациент с COVID-19 в Санкт-Петербурге, которому перелили плазму излечившегося от коронавирусной инфекции донора, выписан из больницы, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 15:05
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Спорт
Тираж 11 игр Ubisoft с 2014 года превысил 10 млн копий, среди них три Assassin’s Creed
Тираж Assassin's Creed IV: Black Flag, к слову, также превысил 10 млн копий, однако Ubisoft относит игру к прошлому поколению консолей.
Игромания.ру 12:33
Религия
В Черногории задержан епископ СПЦ
Общественное телевидение России 07:44
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Общество
Минпромторг: продавцы могут не обслуживать покупателей без маски
Москва, 14 мая 2020, 21:04 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что в период пандемии магазины в России имеют полное право отказать в обслуживании на кассе покупателям без маски.
REGNUM 14:04
Хоккей
СКА подписал новый контракт с Бурдасовым
РИА Новости 12:26
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
Футбол
Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.
Комсомольская правда 10:50
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
РИА Новости 13:49
Происшествия
Торговый центр загорелся в Ленобласти
В Ленинградской области загорелось здание торгового центра.
Газета.Ru 14:50
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35