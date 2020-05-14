Экономика

РБКРБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Сбербанк ответил на критику компании из Петербурга о 33 документах для кредита

DP.RU08:31

В Сбербанке ответили на слова президента «Север-Метрополь» Елены Шевченко о 33 документах для зарплатного кредита

Собака.ru10:40

Сбербанк ответил петербурженке на упреки в 33 документах для зарплатного кредита

АБН09:17

Займ в один клик. «Фонтанка» узнала, чего хотят банки от просителей «кредита на зарплаты»

Фонтанка.Ру13:37

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

РБК08:03

Тридцать три причины для отказа: как банки выполняют поручения президента

Экспресс газета05:03

Месяц ожидания и 33 документа: Как банки выполняют поручение Путина о кредитах

Царьград04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Экономика

ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство

Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
147
Киберспорт

В Fallout 76 и Conan Exiles пройдут бесплатные выходные

Мультиплеерные экшены Fallout 76 и Conan Exiles можно будет бесплатно опробовать в Steam с 14 по 18 мая.
CyberSport.ru вчера в 23:17
Общество

ЕГЭ перенесли на более поздний срок

"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 вчера в 08:02
1,2K
Происшествия

СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
Life.ru 13:29
9
Общество

Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
3K
Общество

Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты

С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
2
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
3,7K
Хоккей

Российский игрок НХЛ рассказал об опасности американских женщин

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал об особенностях жизни в США.
Lenta.ru 14:59
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,4K
Общество

Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице

Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:37
35
Политика

Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России

Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,4K
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
1,1K
Футбол

Магуайр: «Де Хеа — лучший голкипер АПЛ за последние 10 лет»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мнением о голкипере "красных дьяволов" Давиде Де Хеа.Я поиграл с Де Хеа и понял, что он потрясающий вратарь.
Soccer.ru 10:34
Происшествия

В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
139
Здоровье

В Петербурге от COVID-19 выздоровел первый лечившийся плазмой пациент

Первый пациент с COVID-19 в Санкт-Петербурге, которому перелили плазму излечившегося от коронавирусной инфекции донора, выписан из больницы, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 15:05
3
Происшествия

Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок

Вести.Ru 09:27
20
Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц

У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
27
Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
2K
Спорт

Тираж 11 игр Ubisoft с 2014 года превысил 10 млн копий, среди них три Assassin’s Creed

Тираж Assassin's Creed IV: Black Flag, к слову, также превысил 10 млн копий, однако Ubisoft относит игру к прошлому поколению консолей.
Игромания.ру 12:33
Религия

В Черногории задержан епископ СПЦ

Общественное телевидение России 07:44
8
Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
58
Общество

Минпромторг: продавцы могут не обслуживать покупателей без маски

Москва, 14 мая 2020, 21:04 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов заявил, что в период пандемии магазины в России имеют полное право отказать в обслуживании на кассе покупателям без маски.
REGNUM 14:04
203
Хоккей

СКА подписал новый контракт с Бурдасовым

РИА Новости 12:26
Общество

В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
286
Футбол

Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.
Комсомольская правда 10:50
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

РИА Новости 13:49
358
Происшествия

Торговый центр загорелся в Ленобласти

В Ленинградской области загорелось здание торгового центра.
Газета.Ru 14:50
Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
50
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное