Экономика
РБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Происшествия
СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
Life.ru 13:29
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ 11:48
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 12 мая в 03:01
Политика
Глава Минобразования России Валерий Фальков переболел коронавирусом
Валерий Фальков, глава Министерства образования и науки Российской Федерации, переболел COVID-19.
Регион online 08:18
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Культовая игра от студии Rockstar - Grand Theft Auto V - временно стала бесплатной в магазине Epic Games Store.
Вести.Ru 13:02
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Футбол
Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.
Комсомольская правда 10:50
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Здоровье
Медведев рассказал, какую сумму собрала «ЕР» на борьбу с коронавирусом
Более 400 миллионов рублей "Единая Россия" собрала для оказания помощи медикам и людям, оказавшимся в трудной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 11:21
Общество
Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года
Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 вчера в 09:09
Авто
Гражданский седан Aurus на бельгийских номерах заметили в Европе
Люксовый седан Aurus Senat заметили на дорогах Европы. Не исключено, что автомобилем уже владеет частный клиент из Бельгии.
SpeedMe 02:14
Происшествия
Более 400 человек оказались в зоне подтопления в Коми
Сыктывкар, 13 мая 2020, 21:03 — REGNUM Более 400 человек оказались в зоне подтопления из-за паводков в Коми.
REGNUM вчера в 14:03
Общество
Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы
АиФ Дагестан 12:50
Армия и оружие
В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня
Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com 06:24
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 12:46
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Происшествия
ФСБ: пензенского зампреда после обысков задержат
Заместитель председателя правительства Пензенской области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, после обысков задержат до избрания меры пресечения судом.
Вести.Ru 11:41
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Экономика
ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
Происшествия
Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной
"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
Интерфакс 08:01
Общество
Количество предметов ЕГЭ выберут выпускники
Количество экзаменов школьники могут выбирать самостоятельно, ориентируясь на то, сколько предметов нужно для поступления в вуз.
Северпост 06:33
Политика
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.
РИА Новости 13:58
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек
Во всем мире от коронавируса умерли более 300 тысяч человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Дождь 14:00
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43