В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

Биатлон У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 128

Общество В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 237

Футбол Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 77

Общество «Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2» Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран. 1,2K

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 1,9K

Происшествия ФСБ: пензенского зампреда после обысков задержат Заместитель председателя правительства Пензенской области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, после обысков задержат до избрания меры пресечения судом. 252

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 118

Экономика ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). 77

Общество Количество предметов ЕГЭ выберут выпускники Количество экзаменов школьники могут выбирать самостоятельно, ориентируясь на то, сколько предметов нужно для поступления в вуз. 6

Политика Путин провел телефонный разговор с Вучичем Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.

Политика Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. 676

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек Во всем мире от коронавируса умерли более 300 тысяч человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса.