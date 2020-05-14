Экономика

РБКРБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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Сбербанк ответил на критику компании из Петербурга о 33 документах для кредита

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В Сбербанке ответили на слова президента «Север-Метрополь» Елены Шевченко о 33 документах для зарплатного кредита

Собака.ru10:40

Сбербанк ответил петербурженке на упреки в 33 документах для зарплатного кредита

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Займ в один клик. «Фонтанка» узнала, чего хотят банки от просителей «кредита на зарплаты»

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Тридцать три причины для отказа: как банки выполняют поручения президента

Экспресс газета05:03

Месяц ожидания и 33 документа: Как банки выполняют поручение Путина о кредитах

Царьград04:25
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Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
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Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Жителям Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Власти Республики Коми смягчили режим ограничений и разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
ТАСС 13:10
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В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть человек

В Санкт-Петербурге от коронавируса умерли еще шесть пациентов в возрасте от 54 до 94 лет.
АБН 13:41
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Татьяна Буланова заболела после выписки из больницы

Дни24 вчера в 00:19
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Здоровье

Большинство медиков Смоленской области получили «президентские» выплаты

Большинство медработников Смоленской области, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией, получили выплаты стимулирующего характера.
О чем говорит Смоленск 12:31
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Китайские врачи впервые вылечили сердце инъекцией стволовых клеток

Pravda.Ru 07:59
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Происшествия

В Новороссийске обнаружен нелегальный склад с оружием и боеприпасами

Новороссийск, Краснодарский край, 14 мая 2020, 20:18 — REGNUM Склад с оружием и боеприпасами был обнаружен сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске.
REGNUM 13:18
Единоборства

Конор Макгрегор поддержал семью Нурмагомедова

Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером.
Спорт-Экспресс вчера в 19:23
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
Вести.Ru 13:02
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Транспорт

Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках

Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
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Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ

В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
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Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Владельцы "Манчестер Сити" хотят приобрести российский футбольный клуб.
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Напомним, что в комиссии Госдумы попросили МИД РФ принять меры в отношении к изданиям NYT и Financial Times после публикации материалов о коронавирусе в России.
Piter.tv 01:05
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Общество

Попова заявила об остановке роста заболевания коронавирусом в России

В России удалось остановить рост числа заболеваний коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН 10:43
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заявил о расставании с женой

40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
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Авто

Chevrolet Niva официально стала Lada Niva

Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
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Общество

Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе

Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
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Политика

МИД РФ призвал Польшу оберегать памятники советским солдатам

Прекратить борьбу с советскими памятниками призвала власти Польши официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 12:47
Происшествия

Более 400 человек оказались в зоне подтопления в Коми

Сыктывкар, 13 мая 2020, 21:03 — REGNUM Более 400 человек оказались в зоне подтопления из-за паводков в Коми.
REGNUM вчера в 14:03
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Происшествия

СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ

СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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Политика

Постпред России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян

Евросоюз (ЕС) пока не планирует открывать границы для иностранцев, в том числе для россиян, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».
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СКА подписал новый контракт с Бурдасовым

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Власти ФРГ хотят сохранить атомное оружие США на своей территории

В подтверждение своего мнения г-н Мютцених привел, в частности, высказывания президента США Дональда Трампа, который заявил, что атомное вооружение служит не только для ядерного устрашения, но может применяться и для наступательных действий.
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Общество

Российские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

На границе с Китаем российские дальнобойщики устроили забастовку.
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Здоровье

Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови

По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530.
Известия 11:51
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