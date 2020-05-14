Экономика
РБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Общество
Жителям Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Власти Республики Коми смягчили режим ограничений и разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
ТАСС 13:10
Общество
В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть человек
В Санкт-Петербурге от коронавируса умерли еще шесть пациентов в возрасте от 54 до 94 лет.
АБН 13:41
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова заболела после выписки из больницы
Дни24 вчера в 00:19
Здоровье
Большинство медиков Смоленской области получили «президентские» выплаты
Большинство медработников Смоленской области, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией, получили выплаты стимулирующего характера.
О чем говорит Смоленск 12:31
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
В Новороссийске обнаружен нелегальный склад с оружием и боеприпасами
Новороссийск, Краснодарский край, 14 мая 2020, 20:18 — REGNUM Склад с оружием и боеприпасами был обнаружен сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Новороссийске.
REGNUM 13:18
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал семью Нурмагомедова
Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером.
Спорт-Экспресс вчера в 19:23
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
Вести.Ru 13:02
Транспорт
Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках
Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Владельцы "Манчестер Сити" хотят приобрести российский футбольный клуб.
Газета.Ru 08:15
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Напомним, что в комиссии Госдумы попросили МИД РФ принять меры в отношении к изданиям NYT и Financial Times после публикации материалов о коронавирусе в России.
Piter.tv 01:05
Общество
Попова заявила об остановке роста заболевания коронавирусом в России
В России удалось остановить рост числа заболеваний коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН 10:43
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 04:52
Авто
Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня 09:42
Общество
Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
Политика
МИД РФ призвал Польшу оберегать памятники советским солдатам
Прекратить борьбу с советскими памятниками призвала власти Польши официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 12:47
Происшествия
Более 400 человек оказались в зоне подтопления в Коми
Сыктывкар, 13 мая 2020, 21:03 — REGNUM Более 400 человек оказались в зоне подтопления из-за паводков в Коми.
REGNUM вчера в 14:03
Происшествия
СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ
СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Политика
Постпред России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян
Евросоюз (ЕС) пока не планирует открывать границы для иностранцев, в том числе для россиян, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».
РБК 13:00
Хоккей
СКА подписал новый контракт с Бурдасовым
РИА Новости 12:26
Армия и оружие
Власти ФРГ хотят сохранить атомное оружие США на своей территории
В подтверждение своего мнения г-н Мютцених привел, в частности, высказывания президента США Дональда Трампа, который заявил, что атомное вооружение служит не только для ядерного устрашения, но может применяться и для наступательных действий.
Инфорос 05:40
Общество
Российские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
На границе с Китаем российские дальнобойщики устроили забастовку.
FreeNews-Volga 10:36
Здоровье
Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови
По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530.
Известия 11:51