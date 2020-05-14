Экономика

РБКРБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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Месяц ожидания и 33 документа: Как банки выполняют поручение Путина о кредитах

Царьградвчера в 04:25

Заём в один клик. «Фонтанка» узнала, чего хотят банки от просителей «кредита на зарплаты»

Фонтанка.Рувчера в 13:37

В Сбербанке ответили на слова президента «Север-Метрополь» Елены Шевченко о 33 документах для зарплатного кредита

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Сбербанк ответил петербурженке на упреки в 33 документах для зарплатного кредита

АБНвчера в 09:17

Сбербанк ответил на критику компании из Петербурга о 33 документах для кредита

DP.RUвчера в 08:31

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

РБКвчера в 08:03

Сбербанк объяснил требование 33 документов для кредита у «Север-Метрополь»

Мойка7802:55
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Происшествия

В Петербурге пассажир ударил сотрудника метро за просьбу надеть маску

В Петербурге мужчина ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в ответ на просьбу надеть защитную маску.
Газета.Ru 03:20
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Общество

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
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Общество

Основатель Alibaba Джек Ма перестал быть самым богатым в Китае

Основатель китайского гиганта онлайн-торговли Alibaba Group Джек Ма перестал быть самым богатым человеком в Китае.
Секрет фирмы вчера в 10:02
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Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Энергетика

Нефть преодолела отметку $31 за баррель

Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
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Происшествия

В Якутии погиб член экипажа ледокола «Капитан Бабичев»

SakhaPress.ru 02:35
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Здоровье

Американский педиатр назвала проблемы системы здравоохранения США

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,4 млн.
RT на русском 01:39
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
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Происшествия

В Подмосковье грабители напали на полицейских

Серьезные травмы получил полицейский при попытке задержания двух грабителей в магазине подмосковного Ногинска.
Российская газета вчера в 07:10
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко и поблагодарила Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о причинах перехода от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Аргументы и Факты вчера в 21:18
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Общество

Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Словения стала первой европейской страной, заявившей об окончании эпидемии COVID-19, пишет Reuters.
Вечерняя Москва 03:04
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Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов высказался относительно маленькой груди Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов побывал на очередном выпуске YouTube-шоу «Алёна, блин!», где побеседовал с ведущей программы Алёной Жигаловой на тему неудачных отношений с Ольгой Бузовой.
Евро-футбол.ру вчера в 10:03
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
9
Общество

Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Предназначение масок и перчаток объяснил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 01:24
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Происшествия

Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве

Коммерсантъ вчера в 11:01
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Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
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Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
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Экономика

Цены на вторичное жилье в Казани падают второй месяц подряд

В целом падение уже составило в среднем 4,4%. Причина в снижении спроса на жилье в условиях самоизоляции, пишет ТАСС со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.
Казань24 03:02
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,7K
Общество

В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
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Экономика

Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли

Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
Интерфакс 00:55
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Политика

Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ

Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 01:17
Общество

В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с публикациями обращений медработников станции скорой помощи города Анжеро-Судженска о нарушении их прав: неполучении стимулирующих выплат для работающих в условиях COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 01:50
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Гаджеты

В OnePlus 8 нашли уникальную функцию камеры

Lenta.ru 03:11
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Политика

Украина исключила закрепление особого статуса Донбасса в конституции

На прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.
News.ru вчера в 17:15
47
Политика

Козак прибыл в Берлин для переговоров

Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины.
Деловое.ТВ 13 мая в 13:47
704
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Инфорос вчера в 05:29
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