Экономика
РБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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Заём в один клик. «Фонтанка» узнала, чего хотят банки от просителей «кредита на зарплаты»
Фонтанка.Рувчера в 13:37
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Происшествия
В Петербурге пассажир ударил сотрудника метро за просьбу надеть маску
В Петербурге мужчина ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в ответ на просьбу надеть защитную маску.
Газета.Ru 03:20
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Общество
Основатель Alibaba Джек Ма перестал быть самым богатым в Китае
Основатель китайского гиганта онлайн-торговли Alibaba Group Джек Ма перестал быть самым богатым человеком в Китае.
Секрет фирмы вчера в 10:02
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Энергетика
Нефть преодолела отметку $31 за баррель
Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
Происшествия
В Якутии погиб член экипажа ледокола «Капитан Бабичев»
SakhaPress.ru 02:35
Здоровье
Американский педиатр назвала проблемы системы здравоохранения США
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,4 млн.
RT на русском 01:39
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Происшествия
В Подмосковье грабители напали на полицейских
Серьезные травмы получил полицейский при попытке задержания двух грабителей в магазине подмосковного Ногинска.
Российская газета вчера в 07:10
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко и поблагодарила Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о причинах перехода от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Аргументы и Факты вчера в 21:18
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Общество
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Словения стала первой европейской страной, заявившей об окончании эпидемии COVID-19, пишет Reuters.
Вечерняя Москва 03:04
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов высказался относительно маленькой груди Бузовой
Футболист Дмитрий Тарасов побывал на очередном выпуске YouTube-шоу «Алёна, блин!», где побеседовал с ведущей программы Алёной Жигаловой на тему неудачных отношений с Ольгой Бузовой.
Евро-футбол.ру вчера в 10:03
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Предназначение масок и перчаток объяснил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 01:24
Происшествия
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Коммерсантъ вчера в 11:01
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Экономика
Цены на вторичное жилье в Казани падают второй месяц подряд
В целом падение уже составило в среднем 4,4%. Причина в снижении спроса на жилье в условиях самоизоляции, пишет ТАСС со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.
Казань24 03:02
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Экономика
Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли
Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
Интерфакс 00:55
Политика
Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ
Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 01:17
Общество
В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с публикациями обращений медработников станции скорой помощи города Анжеро-Судженска о нарушении их прав: неполучении стимулирующих выплат для работающих в условиях COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 01:50
Гаджеты
В OnePlus 8 нашли уникальную функцию камеры
Lenta.ru 03:11
Политика
Украина исключила закрепление особого статуса Донбасса в конституции
На прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.
News.ru вчера в 17:15
Политика
Козак прибыл в Берлин для переговоров
Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины.
Деловое.ТВ 13 мая в 13:47
Политика
Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону
Инфорос вчера в 05:29