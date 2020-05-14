Экономика
РБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 18:27
Футбол
Бога попал в сферу интересов «Барселоны»
"Барселона" проявляет интерес полузащитнику "Сассуоло" Жереми Бога.
Soccer.ru 17:41
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru 14:33
Общество
У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти
У Саудовской Аравии возникли серьезные проблемы в США с разгрузкой нефти. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:47
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
Политика
Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса
Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге.
Газета.Ru 15:23
Общество
Собянин назвал срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
РИА Новости 14:45
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
Наука
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Общество
Турция не пропустила на Кипр самолет с гуманитарной помощью из Китая
ИА Красная Весна вчера в 12:25
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
По итогам четвертого квартала 2019 года прожиточный минимум в Самарской области составлял 10 148 рублей.
Самара-ГИС 08:40
Гаджеты
Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum
В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
Anonsens 14:15
Армия и оружие
Из Италии вылетел 12-й самолет с российскими военными
Невские Новости 10:53
Политика
Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48
Общество
Кудрявцев назвал банкротство «Ведомостей» альтернативой продаже издания
Альтернативой продажи, по мнению Кудрявцева, может быть только банкротство и закрытие «Ведомостей».
РБК 17:45
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
Политика
США обвинили Кубу в отказе бороться с терроризмом
Американские власти вновь внесли Кубу, а также ряд других государств в список стран, которые "не в полной мере поддерживают усилия США по борьбе с терроризмом".
Российская газета вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему расстался с Бузовой
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о расставании с Ольгой Бузовой.
Metaratings 07:25
Здоровье
В Самарской области снятие ограничений может оказаться под вопросом
14 мая в Самарской области прошло очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Терра 15:02
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Наука
Ученые выяснили, как млекопитающие могут учиться на чужих ошибках
Ученые из Португалии и США смогли открыть цепочку нейронов, которая помогает млекопитающим учиться на негативном опыте сородичей.
Goroday.ru 04:28
Игры
Создатель Mafia не знал о разработке ремейка
NewInform 07:25
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55