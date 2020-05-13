Экономика

РБКРБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Сбербанк ответил на критику компании из Петербурга о 33 документах для кредита

DP.RU08:31

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

РБК08:03

33 документа: президент кондитерских «Север-Метрополь» Елена Шевченко показала, сколько нужно документов для кредита на зарплаты

Собака.ru01:45

Более 30 документов нужно предоставить банку для беспроцентного кредита на зарплаты

Право.ру07:54

Петербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции

Фонтанка.Рувчера в 16:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 09:16, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

RT на русском 08:36
25
Политика

Лукашенко решил пойти на выборы президента Белоруссии в шестой раз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил в шестой раз пойти на выборы главы государства.
Lenta.ru 09:08
3
Здоровье

В онкодиспансере Омска обнаружен коронавирус

В Омском онкологическом диспансере обнаружен случай заболевания коронавирусом.
РИА ОмскПресс 07:17
8
Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой не завели детей.
RT на русском 06:52
Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
16
Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
168
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
216
Здоровье

В Екатеринбурге за брошенную пенсионерку с COVID уволят главврача

Как сообщало агентство, 8 мая утром 90-летнюю пенсионерку с диагнозом коронавирус родственники обнаружили у подъезда дома.
URA.Ru вчера в 10:30
Биатлон

Академик Макаров рассказал Путину о помощи ученых в деле Устюгова

Академик РАН, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта рассказал, что к ученым обратились адвокаты биатлониста Евгения Устюгова.
РЕН ТВ 08:22
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
125
Общество

Голикова рассказала о разработках по лечению рака с помощью вирусов

"Для проведения доклинических исследований центром подготовлены уникальные штаммы вирусов, которые способны разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы", - уточнила Голикова.
Российская газета 07:55
Общество

Минобрнауки: ЕГЭ пройдет до сентября

В Министерстве науки и образования надеются, что ЕГЭ будет проведено до сентября, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
Московский Комсомолец 08:23
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
87
Общество

На Кубани хотят брать деньги с желающих «пожить в обсерваторе»

«Люди приезжают с целью две недели на гособеспечении пожить в обсерваторе, а потом продолжить проживание в Ейском районе, в городе Ейске, то есть на курорте», — отметил заместитель губернатор Андрей Алексеенко.
REGNUM 06:34
Армия и оружие

Производство F-35 оказалось под угрозой из-за С-400

Производство американских истребителей F-35 оказалось под угрозой из-за российских С-400. Об этом заявили эксперты из Breaking Defense.
Piter.tv 04:36
2
Происшествия

В Башкирии в мусорном баке нашли младенца

Дворник в башкирских Туймазах утром в мусорном баке нашел плачущего новорожденного мальчика, полицейские разыскали мать ребенка, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
РИА Новости 08:30
2
Политика

Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
97
Политика

Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
100
Культура

HBO Max экранизирует рассказ Стивена Кинга и Джо Хилла

Стриминговый сервис HBO Max приступил к работе над экранизацией рассказа Стивена Кинга и его сына Джо Хилла «Полный газ».
RT на русском 04:18
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,2K
Армия и оружие

Китайцы испытали учебный самолет для летчиков морской авиации

Китайская компания Guizhou приступила к летным испытаниям новой версии учебного самолета JL-9, предназначенного для подготовки летчиков морской авиации, в том числе и палубных самолетов.
N+1 03:07
Происшествия

Ростовский насильник и убийца приговорён к пожизненному сроку

REGNUM 07:23
12
Религия

Свыше 20 полицейских получили ранения в ходе протестов в Черногории

REGNUM 07:54
4
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
150
Кино

Вышел трейлер «Неистового» с Расселом Кроу

В Сеть выложили трейлер психологического триллера "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли, сообщает NME.
РИА Новости 09:08
2
Технологии

Boring Company Илона Маска завершает прокладку туннеля в Лас-Вегасе

3DNews 05:13
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
5,3K
Футбол

Чемпионат Украины возобновится 30 мая

Стала известна дата возобновления чемпионата Украины. По информации Tribuna.com, УПЛ приняла решение возобновить сезон 30 мая.
Sports.ru 07:25
Общество

Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM 05:53
996
Путешествия

В АТОР спрогнозировали открытие туристического сезона на Кипре

Никосия, 14 мая 2020, 12:58 — REGNUM Власти Кипра надеются возобновить въездной туризм в июле 2020 года, об этом 14 мая сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
REGNUM 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное