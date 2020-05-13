Экономика
РБКСбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
RT на русском 08:36
Политика
Лукашенко решил пойти на выборы президента Белоруссии в шестой раз
Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил в шестой раз пойти на выборы главы государства.
Lenta.ru 09:08
Здоровье
В онкодиспансере Омска обнаружен коронавирус
В Омском онкологическом диспансере обнаружен случай заболевания коронавирусом.
РИА ОмскПресс 07:17
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой не завели детей.
RT на русском 06:52
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
Здоровье
В Екатеринбурге за брошенную пенсионерку с COVID уволят главврача
Как сообщало агентство, 8 мая утром 90-летнюю пенсионерку с диагнозом коронавирус родственники обнаружили у подъезда дома.
URA.Ru вчера в 10:30
Биатлон
Академик Макаров рассказал Путину о помощи ученых в деле Устюгова
Академик РАН, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта рассказал, что к ученым обратились адвокаты биатлониста Евгения Устюгова.
РЕН ТВ 08:22
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
Общество
Голикова рассказала о разработках по лечению рака с помощью вирусов
"Для проведения доклинических исследований центром подготовлены уникальные штаммы вирусов, которые способны разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы", - уточнила Голикова.
Российская газета 07:55
Общество
Минобрнауки: ЕГЭ пройдет до сентября
В Министерстве науки и образования надеются, что ЕГЭ будет проведено до сентября, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
Московский Комсомолец 08:23
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Общество
На Кубани хотят брать деньги с желающих «пожить в обсерваторе»
«Люди приезжают с целью две недели на гособеспечении пожить в обсерваторе, а потом продолжить проживание в Ейском районе, в городе Ейске, то есть на курорте», — отметил заместитель губернатор Андрей Алексеенко.
REGNUM 06:34
Армия и оружие
Производство F-35 оказалось под угрозой из-за С-400
Производство американских истребителей F-35 оказалось под угрозой из-за российских С-400. Об этом заявили эксперты из Breaking Defense.
Piter.tv 04:36
Происшествия
В Башкирии в мусорном баке нашли младенца
Дворник в башкирских Туймазах утром в мусорном баке нашел плачущего новорожденного мальчика, полицейские разыскали мать ребенка, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
РИА Новости 08:30
Политика
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
Политика
Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
Культура
HBO Max экранизирует рассказ Стивена Кинга и Джо Хилла
Стриминговый сервис HBO Max приступил к работе над экранизацией рассказа Стивена Кинга и его сына Джо Хилла «Полный газ».
RT на русском 04:18
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Армия и оружие
Китайцы испытали учебный самолет для летчиков морской авиации
Китайская компания Guizhou приступила к летным испытаниям новой версии учебного самолета JL-9, предназначенного для подготовки летчиков морской авиации, в том числе и палубных самолетов.
N+1 03:07
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
Кино
Вышел трейлер «Неистового» с Расселом Кроу
В Сеть выложили трейлер психологического триллера "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли, сообщает NME.
РИА Новости 09:08
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Футбол
Чемпионат Украины возобновится 30 мая
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины. По информации Tribuna.com, УПЛ приняла решение возобновить сезон 30 мая.
Sports.ru 07:25
Общество
Лукашенко настаивает на снижении цены на поставляемый из России газ
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о трёхкратном снижении контрактной цены за поставляемый российский газ со $127 за тысячу кубометров.
REGNUM 05:53
Путешествия
В АТОР спрогнозировали открытие туристического сезона на Кипре
Никосия, 14 мая 2020, 12:58 — REGNUM Власти Кипра надеются возобновить въездной туризм в июле 2020 года, об этом 14 мая сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
REGNUM 05:58