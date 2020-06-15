Финансы

REGNUMREGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

Интерфакс04:29

У мягкости есть предел

Российская газетавчера в 11:46

Низкая активность на рынке ОФЗ, вероятно, будет превалировать до решения ЦБ по ставке - Уралсиб

Финмаркет05:31

ЦБ понизит ключевую ставку до 4,5%

ПРАЙМ05:15

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

ТАСС03:41

Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 5%

Известиявчера в 09:27

Борьба за вычитание: почему ЦБ хочет снова снизить ключевую ставку

Профиль14 июня в 17:01
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Политика

Путин ответил на критику со стороны КПРФ по поправкам к Конституции

Москва, 14 июня 2020, 16:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин ответил на критику со стороны КПРФ по поводу голосования по поправкам к Конституции страны.
REGNUM 14 июня в 09:20
9,2K
Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Интерфакс 08:15
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Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

Известия 06:47
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,3K
Происшествия

Крупное ДТП под Челябинском: двое погибли, семеро пострадали

Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:15 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 в результате столкновения грузовика и пяти автомобилей погибли два человека.
REGNUM 09:15
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Политика

«Единая Россия» объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020

"Единая Россия" выдвинет на губернаторских выборах 2020 года кандидатуры Ивана Белозерцева (Пензенская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Василия Голубева (Ростовская область), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрия Бездудного (Ненецкий автономный округ), сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 10:18
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество

Против Алексея Навального возбудили дело о клевете

15 июня Следственный комитет сообщил, что возбудил против господина Навального дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, наказывается штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов).
Коммерсантъ вчера в 16:35
6,1K
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Здоровье

В детском саду в Туле коронавирусом заболели 6 детей

Откроют учреждение после того, как отрицательные результаты тестов будут у всех детей и сотрудников.
Первый Тульский 08:28
11
Здоровье

В Москве прошел круглый стол на тему коронавируса

Россия прошла пик пандемии коронавируса с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и Америки.
ТВ Центр 07:51
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
ТАСС 07:42
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Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
1,2K
Общество

Рекордная за 128 лет жара ожидается в Москве 17 июня

Температура воздуха в Москве 17 июня может обновить рекорд 128-летней давности, сообщили в центре погоды «Фобос».
Агентство Москва 08:56
13
Армия и оружие

Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск

Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.
РБК 08:29
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Кино

Крис Эванс признался, что всегда хотел сыграть Человека-паука

Оказывается, Эванс уже много лет мечтал сыграть Человека-паука в кино, но есть одна проблема, которая не позволяет ему этого сделать.
Телепрограмма 07:43
Экономика

Рано радоваться: сегодня в Сенате выступит Пауэлл

Рынки осторожны в преддверии выступления Пауэлла в Сенате во вторник с докладом по ДКП Доллар упал во вторник, а более рискованные валюты выросли, так как Федеральный резерв США анонсировал старт программы покупки корпоративных облигаций, в то время как новости о возможном увеличении бюджетного стимулирования помогли укрепить настроения инвесторов.
Profinance.ru 04:21
Футбол

Сарри о матче с «Миланом»: «Роналду потерялся после 30 минут игры»

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался об игре форварда туринцев Криштиану Роналду в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0).
Sports.ru 09:00
Экономика

Смоленский бизнес собираются поддержать «нулевой» ставкой

Власти региона рассматривают возможность дополнительной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии коронавируса и принятых ограничительных мер.
Smolnarod.ru 10:14
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Футбол

Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

RT на русском 09:02
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Здоровье

Всё Болотнинское отделение соцзащиты заболело коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом распространяется и растёт.
Новая Сибирь 05:11
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Религия

Монастырь экс-«духовника Поклонской» перешёл на осадное положение

REGNUM 10:11
Транспорт

В Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

В сентябре этого года власти планируют в экспериментальном порядке снизить стоимость проезда на одной из линий метрополитена во внепиковый период утром.
Газета.Ru 07:35
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Космос

Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды

Российская газета вчера в 03:56
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В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

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