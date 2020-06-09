Экономика

ТАССТАСССбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают Банк России и правительство. Новый прогноз - минус 4,2-4,5%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.
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Сбербанк ожидает снижение ВВП РФ в 2020 году на 4,2-4,5%

News.ru09:01

«Июнь складывается лучше наших ожиданий» — Греф о ситуации в экономике

REGNUM08:26

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

ТАСС08:40

Греф обнадежил Путина отрицательным ростом ВВП: Лучше США

Национальная служба новостей08:29

Греф: российская экономика справится с восстановлением после COVID-19 лучше европейской

ТК Звезда08:48

Греф отметил возможность снижения ВВП России в 2020 году

Вечерняя Москва08:20

Греф: Россия справится с восстановлением после коронавируса лучше Европы или США

Вести.Ru08:59
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Происшествия

Песков назвал ДТП с Ефремовым чудовищным случаем

Коммерсантъ 06:31
2,5K
Политика

США предрекли глубокую депрессию при победе Байдена на выборах

CNN / Globallookpress При победе на грядущих президентских выборах наиболее вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, экономика США может оказаться в глубокой депрессии.
РЕН ТВ 08:33
Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Китай не хочет принимать участие в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному оружию, рассказал местным китайским СМИ официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Evo-rus.com 08:27
9
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
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Политика

КНДР перестала выходить на связь с Южной Кореей по гражданской линии

КНДР перестала отвечать на телефонные звонки из Южной Кореи по гражданской линии, вместе с тем горячая линия связи военных ведомств двух стран работает нормально, сообщило в понедельник, 8 июня, агентство Yonhap.
Известия вчера в 00:34
43
Политика

Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
95
Происшествия

В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
2
Политика

Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере

Отвечая на вопрос «Украинской правды», считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, защищавшие независимость Украины, являются ее героями.
Lenta.ru 03:19
7
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
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Экономика

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
58
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
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Гаджеты

В России появился в продаже недорогой смартфон Oppo A52

Компания Oppo объявила о старте продаж недорого смартфона Oppo A52 в России.
Деловое.ТВ 07:11
7
Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

REGNUM 05:15
254
Происшествия

Полиция нашла похищенные у инкассаторов деньги

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в различных районах города Красноярска сотрудниками ГУ МВД России по краю совместно с коллегами из МУ МВД России «Красноярское» в ходе обысков найдены денежные средства в сумме более двух миллионов рублей, похищенные у инкассаторов.
Городские новости. Красноярск 06:59
4
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
156
Путешествия

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

RT на русском 07:25
60
Происшествия

Дочь Ефремова заявила, что разочарована в отце

НТВ 04:17
116
Общество

Мэр назвал Бергамо самым пострадавшим от коронавируса городом

Итальянский Бергамо в пропорциональном отношении является наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции COVID-19 городом в мире.
RT на русском 08:32
1
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
2,2K
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
582
Общество

Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»

Lenta.ru 08:06
9
Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
79
Политика

Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
6K
Путешествия

Объявлены условия для въезда россиян в Турцию

Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.
Профиль 03:29
6
Происшествия

Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
106
Технологии

«ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений

"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получили возможность читать полученные голосовые сообщения.
ТАСС 06:18
23
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,6K
Экономика

В Кореновском районе заключили пять инвестсоглашений на 2 млрд рублей

Администрация Краснодарского края 07:15
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
38
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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