Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают Банк России и правительство. Новый прогноз - минус 4,2-4,5%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

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