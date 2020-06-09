Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%

Прогноз Сбербанка по снижению ВВП России в 2020 году более оптимистичен, чем ожидания правительства и Банка России, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его оценке, спад составит 4,2–4,5% ВВП в том случае, если не будет второй волны эпидемии коронавируса COVID-19.
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Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%

Коммерсантъ09:38

Сбербанк ожидает снижение ВВП РФ в 2020 году на 4,2-4,5%

News.ru09:01

Греф: российская экономика справится с восстановлением после COVID-19 лучше европейской

ТК Звезда08:48

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

ТАСС08:40

Греф обнадежил Путина отрицательным ростом ВВП: Лучше США

Национальная служба новостей08:29

«Июнь складывается лучше наших ожиданий» — Греф о ситуации в экономике

REGNUM08:26

Греф: Россия справится с восстановлением после коронавируса лучше Европы или США

Вести.Ru08:59
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Происшествия

Михаила Ефремова повезли на допрос

Интерфакс 09:42
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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
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Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
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Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
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Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля

Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
Шоу-бизнес

Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах

Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
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Бюджетный смартфон Oppo A52 вышел в России

Компания Oppo анонсировала в России самый доступный смартфон из A-серии – Oppo A52.
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Общество

Путин поручил выплатить пособия на детей безработным опекунам

Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить норму о доплате на несовершеннолетних детей на безработных опекунов.
Известия вчера в 09:46
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
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Шоу-бизнес

Последняя программа с Юлией Норкиной появилась в Сети

VSE42.RU 00:50
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 10:28
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Авто

Запуск машины в космос с помощью динамита попал на видео

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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
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Общество

В Кремле не считают отмену ограничений в Москве слишком стремительной

Кремль не считает слишком стремительной отмену ограничений, связанных с коронавирусом в Москве.
ТАСС 06:18
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Политика

Медведев: паники в период пандемии удалось избежать

Москва, 9 июня 2020, 17:04 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в период пандемии коронавируса власти смогли не допустить паники и избежать обострения криминагенной обстановки.
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
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Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
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Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
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Политика

В России появится единый регистр сведений о населении

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о едином информационном регистре сведений о населении России.
РИА Новости вчера в 11:55
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Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку

Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
РБК 08:13
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Общество

Архангельские власти приступили к закрытию проекта «Шиес»

Ранее, 8 мая текущего года, правительство Архангельской области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон.
REGNUM 08:14
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Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
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Происшествия

Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро

Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
РБК 02:27
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Экономика

Важный день для Украины: МВФ решает вопрос о финансировании Киева

Киев, 9 июня 2020, 11:49 — REGNUM Сегодня, 9 июня, совет директоров МВФ должен рассмотреть и одобрить новую программу сотрудничества с Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:49
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера

Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное.
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В крови Ефремова обнаружили наркотики

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В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

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Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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