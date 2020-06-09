Прогноз Сбербанка по снижению ВВП России в 2020 году более оптимистичен, чем ожидания правительства и Банка России, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его оценке, спад составит 4,2–4,5% ВВП в том случае, если не будет второй волны эпидемии коронавируса COVID-19.

Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%

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