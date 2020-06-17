Финансы

АБНАБНОт Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки

К концу сентября ключевая ставка в России может опуститься до 4% годовых. На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Ставку, вероятно, продолжат снижать и на следующих заседаниях.
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От Центробанка ждут рекордного снижения ключевой ставки

URA.Ruвчера в 08:10

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

Интерфакс16 июня в 04:29

Эксперты ожидают сильнейшего за пять лет снижения ключевой ставки ЦБ

ТАССвчера в 06:56

Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 б.п., есть сторонники более скромных шагов

Финмаркет17 июня в 11:25

Аналитики ждут снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт

Ведомости17 июня в 06:44

Ключевая ставка ЦБ будет сильно понижена, считают эксперты

ИА Красная Веснавчера в 08:29

Банки ждут снижения ключевой ставки до 5 процентов

РЕН ТВ15 июня в 18:47
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:58, Ашберн
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В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
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Политика

Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева

Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru вчера в 09:07
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Общество

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Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.
РИА Новости вчера в 21:45
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Общество

В Петербурге назвали предполагаемую дату открытия парков и летних кафе

29 июня откроется коммерческая навигация, дворцы, парки, террасы ресторанов и летние кафе (официально зарегистрированных в Петербурге 555), и "возможно, отдельные парки, соответствующие санитарным требованиям и готовые к открытию".
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
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Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости вчера в 17:00
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Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
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В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро

В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
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Поклонники Газманова удивились внешнему виду певца

На снимках в Instagram Газманов предстал в полуобнажённом виде, загорелый и накачанный.
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Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
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Общество

Солнечное затмение 21 июня увидят жители Земли

Россияне и жители других стран 21 июня увидят затмение Солнца. В этом месяце случится сразу несколько астрономических явлений.
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
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The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
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Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage

Компания Honda начала реализацию нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.
Новые автомобили 17 июня в 23:15
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Ростуризм разрешил посещать пляжи без масок

Ранее власти Крыма заявили об отмене режима обсервации для приезжих из других регионов.
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Политика

Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

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«Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи»

«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
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Евросоюз продлил на год санкции против России

Евросоюз на год, до 23 июня 2021 года, продлил санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России.
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Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела

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Титульный спонсор «Ростова» призвал ФК «Сочи» перенести матч

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на официальном сайте ФК «Сочи» опубликовано заявление, в котором указано о проведении футбольной баталии в назначенную дату — 19 июня в 20:00 мск.
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Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

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Нефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Песков: Путин не считает, что Трампом можно манипулировать

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