Финансы

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Сбербанк» ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ

На ближайшем заседании представители Центрального Банка могут пойти на решительные действия и снизить ключевую процентную ставку. Уже в июне ставку могут уменьшить даже на 50 б.п, до 5%. Такое заявление сделал официальный представитель «Сбербанка» Николай Минко во вторник, 16 июня.
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Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 б.п., есть сторонники более скромных шагов

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Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

ТАСС16 июня в 04:11

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Коммерсантъ16 июня в 06:11

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

Интерфакс16 июня в 04:29

Аналитики ждут снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт

Ведомости17 июня в 06:44

Банки ждут снижения ключевой ставки до 5 процентов

РЕН ТВ15 июня в 18:47

ЦБ готов снизить ключевую ставку. Ипотека станет «легче»

URA.Ru15 июня в 18:07
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«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли

В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой российских «контргиперзвуковых комплексов», пишет в еженедельнике «Звезда» обозреватель Алексей Леонков.
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Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
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Политика

Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

Проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию.
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Здоровье

Раскрыта опасность купания в море

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В центре Млечного Пути нашли новую органическую молекулу

Астрономы обнаружили в межзвездном пространстве Млечного Пути новую органическую молекулу.
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В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод

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Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

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Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

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Общество

В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект

Через десять лет в России могут ввести налог на технологию искусственного интеллекта, считают эксперты.
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Добронравов из «Сватов» снялся с тремя своими внучками

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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов впервые публично рассказал о разводе с Гавриловой

Певец впервые рассказал о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой. Народный артист Азербайджана не стал раскрывать причину расставания.
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Политика

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

РИА Новости вчера в 19:01
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

РИА Новости 03:12
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Армия и оружие

Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

РИА Новости 16 июня в 20:36
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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
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Авто

Электромобили в России могут быть выгоднее бензиновых машин

Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 07:46
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Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - говорится в указе.
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Шоу-бизнес

Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

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Музыка

Дуэт из Якутии покорил жюри на американском шоу

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Общество

Италия рассказала о проникновении коронавируса в декабре 2019-го

COVID-19 обнаружили в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 -го, а также в Болонье 29 января 2020-го.
Lenta.ru 07:30
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Футбол

«Ростов» дозаявил трех футболистов 2003 года рождения на матч с «Сочи»

«Ростов» начал дозаявлять футболистов 2002-2003 годов рождения, которые будут играть в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи».
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
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Политика

Совет ЕС продлил санкции против России еще на год

Совет Евросоюза (ЕС) в четверг, 18 июня, утвердил решение еще на год продлить санкции из-за Крыма.
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На Сахалине медведь напал на пенсионерку

На Сахалине медведь напал на пожилую женщину, сообщили РИА Новости в областном Министерстве экологии.
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Армия и оружие

Минобороны РФ заинтересовано в создании морской версии ЗРК «Тор»

«ЗРК семейства «Тор» показали свою высокую эффективность в Сирии, и на сегодняшний день Минобороны заинтересовано в создании на его базе морской версии комплекса», - сказал Криворучко.
ТК Звезда 07:38
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Камил Гаджиев: «Отец Хабиба пришел в себя. Болезнь отступает»

Не слышал, что он уже вставал и ходил, но точно пришел в себя. Это то, что я узнал от друзей семьи и ближайших родственников.
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Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела

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