Финансы
ТАСССбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. К концу сентября ставка может опуститься до 4%, считает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
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Несколько разработчиков убрали игры из Steam из-за того, что Valve не стала комментировать протесты в США
Ряд инди-разработчиков прекратили сотрудничество со Steam, убрав из магазина свои игры.
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Sputnik Латвия вчера в 13:35
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Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России
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Военные парады Победы пройдут в 28 городах России
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На Ванкоре 11 вахтовиков заразились коронавирусом
В Туруханском районе выявили случаи заражения коронавирусом на Ванкорском месторождении. Здесь COVID-19 заболели 11 сотрудников.
ТВ-Енисей 07:07
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Куйвашев поручил готовиться к эпидемиям, аналогичным коронавирусной
«Уверен, четкий план действий, оформленный в программу, поможет защитить уральцев от будущих угроз и болезней, снизить влияние эпидемий, аналогичных коронавирусной, на экономику региона», — заявил губернатор.
Политсовет 05:55
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В Севастополе состоится первая вечерняя тренировка парада Победы
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Глава Крыма решил не отменять парад Победы в Симферополе
Военный парад в Симферополе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится, прежнее решение отменено.
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В прямом эфире в Instagram в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Бордовских нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сравнил жизнь в США и России.
Газета Кемерова вчера в 23:57
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КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
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Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
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На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека
Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
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Армия и оружие
Канада возвращает на Украину своих военных инструкторов
Канадские военные инструкторы вернутся на Украину, где продолжат обучение военнослужащих. Информацию передает агентство РИА Новости.
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АТОР прогнозирует запрет россиянам на въезд в ЕС с 1 июля
Россия не попала в перечень, в связи с чем Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует продление запрета россиянам на въезд в ЕС.
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Трассу М5 «Урал» под Челябинском перекрыли из-за аварии с жертвами
Федеральная автотрасса М5 "Урал" в Челябинской области заблокирована из-за произошедшего во вторник днем столкновения грузовика и четырех легковых машин.
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Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
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Впервые определена продолжительность жизни нейтронов в космосе
Ученые впервые смогли измерить срок жизни нейтрона в космосе.
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Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
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