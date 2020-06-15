Финансы
REGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM 04:27
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
BFM.ru вчера в 03:30
Экономика
Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО
Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 04:36
Происшествия
В Калужской области скончались два пациента с COVID-19
Калуга, 17 июня 2020, 11:50 — REGNUM В больницах Калужской области скончались два пациента с диагнозом COVID-19, сообщает 17 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.
REGNUM 04:50
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня.
Lenta.ru вчера в 17:00
Армия и оружие
Как Россия совершенствует зенитный комплекс «Тор-М2»
Российские специалисты разрабатывают модификацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2», способную преодолевать водные преграды, на колёсном шасси.
RT на русском 15 июня в 10:04
Футбол
Дьяков: привыкаешь к миллионам, но могу прожить и на 300 тысяч в месяц
Бывший защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни.
РИА Новости 03:16
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России за последние сутки выявлено 7843 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.
РБК 04:10
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото
Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 00:22
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Футбол
«Ференцварош» Сергея Реброва стал чемпионом Венгрии
«Ференцварош» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии нанес поражение «Гонведу» со счетом 2:0. Этот результат позволил клубу, который возглавляет 46-летний украинец Сергей Ребров, стать чемпионом Венгрии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
Общество
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ, их отпускные дни разделят на две части, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 04:45
Общество
В Татарстане за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 39 новых случая COVID-19.
Республика Татарстан 03:43
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Шоу-бизнес
49-летняя телеведущая задрала ногу в мини-юбке и смутила фанатов
Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) задрала ногу, сидя в рабочем кресле, и смутила поклонников.
Lenta.ru вчера в 09:11
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
РИА Новости 04:00
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Финансы
Фондовые индексы США выросли после заявления ФРС
Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.
ПРАЙМ 15 июня в 20:25
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Футбол
«Челси» хочет приобрести Роналду
По информации источника, в услугах форварда заинтересован "Челси". Клуб из Лондона готов заплатить за переход Роналду 120 миллионов евро.
Деловое.ТВ вчера в 15:44
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Здоровье
В Самарскую область доставили препарат для лечения коронавируса
Новый препарат для лечения коронавирусных больных был доставлен в Самарскую область. Наш регион стал одним из первых, кто получил Авифавир.
ГТРК Самара 03:16
Футбол
Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено
Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
Вести.Ru 04:02
Экономика
Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22