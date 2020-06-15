По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.

Религия Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru. 752

Экономика Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ». 7

Происшествия В Калужской области скончались два пациента с COVID-19 Калуга, 17 июня 2020, 11:50 — REGNUM В больницах Калужской области скончались два пациента с диагнозом COVID-19, сообщает 17 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Общество В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня. 232

Общество В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19 В России за последние сутки выявлено 7843 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.

Транспорт Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 655

Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора. 51

Происшествия После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона. 575

Футбол «Ференцварош» Сергея Реброва стал чемпионом Венгрии «Ференцварош» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии нанес поражение «Гонведу» со счетом 2:0. Этот результат позволил клубу, который возглавляет 46-летний украинец Сергей Ребров, стать чемпионом Венгрии.

Общество Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ, их отпускные дни разделят на две части, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев. 1

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 28

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Финансы Фондовые индексы США выросли после заявления ФРС Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.

Футбол «Челси» хочет приобрести Роналду По информации источника, в услугах форварда заинтересован "Челси". Клуб из Лондона готов заплатить за переход Роналду 120 миллионов евро.

Здоровье В Самарскую область доставили препарат для лечения коронавируса Новый препарат для лечения коронавирусных больных был доставлен в Самарскую область. Наш регион стал одним из первых, кто получил Авифавир. 30