По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.

Общество Попова дала прогноз по минимальному приросту случаев коронавируса Показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом в России может снизиться до минимума через месяц, заявила глава Роспотребнадзора в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 346

Спорт В Steam стартовал летний фестиваль игр На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,5K

Футбол Член исполкома РФС: «Не исключаю, что „Ростову“ присудят поражения» Член исполкома РФС Сергей Анохин считает, что «Ростову», вероятно, засчитают технические поражения после того, как команда ушла на карантин из-за шести случаев заболевания коронавирусом у ее игроков.

Происшествия Николая Чурикова проверяют на причастность к уголовному делу о мошенничестве "По уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, в том числе проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а также его причастность к совершению преступления", - отмечается в сообщении.

Общество Въезд на Кубань с 21 июня станет проще Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня. 653

Экономика Медведев назвал главные шоки для российской экономики Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах. 1,9K

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,8K

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 282

Происшествия В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. 67

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 56

Шоу-бизнес Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес. 23