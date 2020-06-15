Финансы
REGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Известия 13:20
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
Попова дала прогноз по минимальному приросту случаев коронавируса
Показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом в России может снизиться до минимума через месяц, заявила глава Роспотребнадзора в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
Rambler News Service 14:16
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Спорт
В Steam стартовал летний фестиваль игр
На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Футбол
Член исполкома РФС: «Не исключаю, что „Ростову“ присудят поражения»
Член исполкома РФС Сергей Анохин считает, что «Ростову», вероятно, засчитают технические поражения после того, как команда ушла на карантин из-за шести случаев заболевания коронавирусом у ее игроков.
Евро-футбол.ру 13:42
Происшествия
Николая Чурикова проверяют на причастность к уголовному делу о мошенничестве
"По уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, в том числе проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а также его причастность к совершению преступления", - отмечается в сообщении.
Взгляд-инфо 12:46
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Футбол
Судья, а также футболисты «Астон Виллы» и «Шеффилда» встали на колено
ProstoProSport 13:44
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Происшествия
На месте гибели Джорджа Флойда в США начали крестить людей
В городе Миннеаполис, штат Миннесота, сотни людей собираются на месте убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, чтобы принять участие в священном обряде крещения.
Live24 13:32
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 09:40
Экономика
В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Вести.Ru вчера в 07:34
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
Происшествия
В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении
Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Общество
В Москве побит температурный рекорд 128-летней давности
Как напомнили в Метеобюро, предыдущий рекорд этого дня принадлежал 1892 году, когда воздух прогрелся до +30,8 градуса.
Российская газета 11:26
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru 02:30
Авто
В Сети появились изображения нового Volkswagen Multivan
Немецкая компания Volkswagen работает над новым поколением автомобиля Volkswagen Multivan.
CarsWeek.ru вчера в 10:20
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29