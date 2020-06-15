Аналитики крупнейших российских банков ожидают снижения ключевой ставки на пять десятых процентного пункта на заседании 19 июня. Таким образом, ключевая ставка снизится до пяти процентов, сообщают "Известия".

Банки ждут снижения ключевой ставки до 5 процентов

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