Финансы
РЕН ТВБанки ждут снижения ключевой ставки до 5 процентов
Аналитики крупнейших российских банков ожидают снижения ключевой ставки на пять десятых процентного пункта на заседании 19 июня. Таким образом, ключевая ставка снизится до пяти процентов, сообщают "Известия".
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Кино
Universal вернется к съемкам нового «Мира Юрского периода» в июле
NewInform вчера в 22:49
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Происшествия
Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы
Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Муцениеце и Прилучный развелись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись.
УтроNews вчера в 12:06
Общество
Что в Тульской области будет закрыто по 30 июня
16 июня в Тульской области вступают в силу изменения в Указ Губернатора «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский вчера в 15:24
Политика
Порошенко назвал виновного в потере Украиной Крыма
Бывший украинский лидер Петр Порошенко во время допроса в суде назвал бывшего президента Виктора Януковича ответственным за потерю Украиной полуострова Крым.
Журналистская правда вчера в 05:44
Здоровье
Кардиолог рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях
Корректировать пульс необходимо, поскольку при 90 ударах в минуту и выше у человека начинается тахикардия, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 03:18
Технологии
Энтузиаст добавил компьютер в Minecraft и сыграл на нём в Doom
News.ru вчера в 10:06
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Наука
Колибри могут видеть цвета, которые недоступны человеческому глазу
С тремя колбочками человеческий глаз может воспринимать так называемый хроматические цвета, состоящие из смеси красного, зеленого и синего света.
Машины и Механизмы 04:11
Кино
Джеймс Ганн не будет работать с Marvel после «Стражей галактики 3»
Голливудский режиссер Джеймс Ганн признался, что третья часть блокбастера «Стражи галактики» может стать его последней работой для студии Marvel.
Культуромания вчера в 11:03
Происшествия
Следствие не нашло мотивы у стрелявшего в полицейских в Москве
Следствие считает, что мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, сделал это без какой-либо причины.
Газета.Ru 03:11
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Политика
МИД РФ направил Киеву ноту протеста в связи с русофобской акцией
"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины", - говорится в заявлении.
РЕН ТВ вчера в 15:49
Общество
Выпускники стали меньше стремиться поступать в вузы
Желающих поступить в вузы среди российских выпускников за последние 10 лет стало меньше.
Газета.Ru 02:32
Общество
Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков
Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума.
REGNUM вчера в 08:53
Политика
Китайские военнослужащие прибыли в Москву на парад Победы
Китайские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня. Об этом информирует Global Times.
Газета.Ru 03:47
Политика
Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Ираке
По сообщениям министерства национальной обороны Турции, Анкара начала на севере Ирака новую операцию под названием Pence-Kartal против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Expert.ru вчера в 02:59
Здоровье
В Тамбовской области от коронавируса умерла 49-летняя женщина
16 июня стало известно об еще одной смерти от коронавируса в нашем регионе. Болезнь унесла жизнь 49-летней жительницы Тамбовского района.
КП - Тамбов 03:24
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Российская газета 03:01
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Происшествия
В Вольске 2-летний мальчик выпал с 5-го этажа
Днем 28 апреля на улице Маршала Жуков по недосмотру взрослых с балкона 5 этажа выпал 2-летний мальчик.
Вольск.ру 01:30
Общество
Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 03:47
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в России и в США
Телеканал 360° вчера в 21:44
Авто
С 1 июля российских водителей ждёт три нововведения
С 1 июля изменяться правила выдачи медицинских справок.
32CARS.ru 01:03