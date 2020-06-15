Финансы

РЕН ТВРЕН ТВБанки ждут снижения ключевой ставки до 5 процентов

Аналитики крупнейших российских банков ожидают снижения ключевой ставки на пять десятых процентного пункта на заседании 19 июня. Таким образом, ключевая ставка снизится до пяти процентов, сообщают "Известия".
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Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

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URA.Ruвчера в 18:07
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:30, Ашберн
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Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись.
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Что в Тульской области будет закрыто по 30 июня

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Бывший украинский лидер Петр Порошенко во время допроса в суде назвал бывшего президента Виктора Януковича ответственным за потерю Украиной полуострова Крым.
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Кардиолог рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях

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Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
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Колибри могут видеть цвета, которые недоступны человеческому глазу

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Политика

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"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины", - говорится в заявлении.
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Общество

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Китайские военнослужащие прибыли в Москву на парад Победы

Китайские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня. Об этом информирует Global Times.
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Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
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Армия и оружие

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По сообщениям министерства национальной обороны Турции, Анкара начала на севере Ирака новую операцию под названием Pence-Kartal против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
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