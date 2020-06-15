Финансы

ТАССТАСССбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. К концу сентября ставка может опуститься до 4%, считает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
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Аналитики «Нордеа банка» прогнозируют снижение ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 базисных пунктов

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Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

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Борьба за вычитание: почему ЦБ хочет снова снизить ключевую ставку

Профиль14 июня в 17:01
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:37, Ашберн
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Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

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Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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Что будет с Геральтом и Цири во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix

Во втором сезоне будут представлены другие ведьмаки, в том числе наставник Весемир, а потому вполне возможно, что мы увидим взгляд на детство Геральта и обучение ведьмаков.
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Польские журналисты оценили новую тактику боя танков России

Журналисты польского издания Defence24 обратили внимание на новую тактику боя, которую используют танки России.
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Политика

В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство

Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.
Вести.Ru 03:22
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Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
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В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

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В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
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Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
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Напомним, что в октябре прошлого года Владимир Путин объявил о проведении спортивных игр стран БРИКС в Челябинске в 2020 году.
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У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
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Спорт

Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
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На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека

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Овечкин сравнил жизнь в России и в США

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У 12 новых заболевших коронавирусом в регионе выявили пневмонию

В регионе у 32 из 40 новых заболевших коронавирусом инфекцию выявили при обследовании на фоне клинических симптомов.
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В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
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Политика

КНДР взорвала Межкорейский офис связи

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Финансы

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

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Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
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В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану

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Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

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С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии

Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
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В Челябинской области от коронавируса умерли еще четыре пациента

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Умер отец экс-президента Украины Порошенко

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