Финансы
ТАСССбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. К концу сентября ставка может опуститься до 4%, считает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой
Слово и Дело 03:18
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском 14 июня в 19:18
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском вчера в 10:41
Происшествия
Следствие не нашло мотивы у стрелявшего в полицейских в Москве
Следствие считает, что мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, сделал это без какой-либо причины.
Газета.Ru 03:11
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Общество
В Татарстане за сутки выявили 43 новых случая коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 43 новых случая COVID-19.
Республика Татарстан 03:50
Кино
Что будет с Геральтом и Цири во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix
Во втором сезоне будут представлены другие ведьмаки, в том числе наставник Весемир, а потому вполне возможно, что мы увидим взгляд на детство Геральта и обучение ведьмаков.
Ридус вчера в 17:35
Армия и оружие
Польские журналисты оценили новую тактику боя танков России
Журналисты польского издания Defence24 обратили внимание на новую тактику боя, которую используют танки России.
Актуальные Новости 03:24
Политика
В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство
Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.
Вести.Ru 03:22
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Российская газета 03:01
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Политика
Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
Спорт
В Челябинске отменили Спортивные игры стран БРИКС
Напомним, что в октябре прошлого года Владимир Путин объявил о проведении спортивных игр стран БРИКС в Челябинске в 2020 году.
Уральский меридиан 03:26
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит вчера в 17:03
Спорт
Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
РБК 14 июня в 06:44
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека
Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в России и в США
Телеканал 360° вчера в 21:44
Общество
У 12 новых заболевших коронавирусом в регионе выявили пневмонию
В регионе у 32 из 40 новых заболевших коронавирусом инфекцию выявили при обследовании на фоне клинических симптомов.
РБК Калининград вчера в 04:22
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Политика
КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Коммерсантъ 03:13
Финансы
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor 14 июня в 13:28
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии
Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
Ivbg.ru 14 июня в 05:55
Здоровье
В Челябинской области от коронавируса умерли еще четыре пациента
В Челябинской области по данным регионального Минздрава на сегодня, 16 июня, выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом.
Челябинск Сегодня 02:23
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
РИА Новости 04:30