Финансы
КоммерсантъСбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский. По его словам, в целом прогноз Сбербанка смелее текущих ожиданий рынка.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ 16:57
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 17:53
Футбол
Каштру: «Динамо» не удивило «Шахтёр»
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвёл итог матча, в котором его команда сыграла вничью с загребским "Динамо" — 2:2.
Чемпионат 20:02
Авто
Эксперты назвали преимущества турбированных двигателей
Автоновости дня 08:54
Происшествия
При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
РИА Новости 17:24
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Армия и оружие
США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции
В договоренностях, достигнутых между Россией и Турцией по Сирии, имеется множество «дыр».
Lenta.ru 19:57
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Политика
Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»
Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК 19:15
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 10:25
Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском вчера в 06:09
Происшествия
Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы
Пожар произошел в металлическом ангаре, расположенном на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Известия 16:27
Происшествия
В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств
Члены банды подозреваются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме (часть 1, часть 2 статьи 105 УК РФ, часть 1, часть 2 статьи 209 УК РФ).
Российская газета вчера в 21:52
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.
Tvoe-avto.com 18:15
Футбол
Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания
Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
53 новости вчера в 17:15
Армия и оружие
Минобороны Турции заявило о завершении военной операции в Сирии
9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских боевиков.
РБК 19:06
Экономика
Каждая десятая компания в России планирует сокращения в 2020 году
Увеличить фонд оплаты труда в 2020 году планируют более половины компаний, 49% заявили, что их положение на рынке можно назвать стабильным.
Туапсинские вести вчера в 02:59
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 11:11
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова через два дня после родов надела корсет
Напомним, роды Анастасии Решетовой проходили в подмосковном госпитале Лапино.
Вечерний курьер 20 октября в 10:08
Футбол
«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». Видеотрансляция
Онлайн видеотрансляция ответного матча 1/2 финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт», который состоится 23 октября в Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Армандо», будет доступна на этой странице Sport24.
Sport24.ru 19:27
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Lenta.ru 07:59
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости вчера в 04:45
Путешествия
Отели на Хайнане в 2020 году начнут работать по системе «все включено»
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на президента совета директоров международного туристического сервиса курорта Санья Ван Дон Чина, систему "все включено" на Хайнане планируется сначала ввести в нескольких отелях категории четыре и пять звезд, а позже расширить программу и на трехзвездочные гостиницы.
Интерфакс 06:49