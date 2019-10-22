Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский. По его словам, в целом прогноз Сбербанка смелее текущих ожиданий рынка.
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Сбербанк спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 6% в 2019 году

Российская газета10:16

Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки

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Минфин поддерживает план ЦБ РФ по дальнейшему снижению ключевой ставки

Zaim.comвчера в 03:04
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Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

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Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
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Появилось видео с борта бомбардировщика Ту-95МС

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В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

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Футбол

Дзюба перед матчем «Зенита» с «Лейпцигом» обратился к болельщикам

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