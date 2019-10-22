Мы видим, что наша ключевая ставка не просто может быть снижена, но мы можем действовать более решительно.

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский. По его словам, в целом прогноз Сбербанка смелее текущих ожиданий рынка.

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

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