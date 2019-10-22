Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский. По его словам, в целом прогноз Сбербанка смелее текущих ожиданий рынка.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что наша ключевая ставка не просто может быть снижена, но мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикНакануне.Ru 22 октября в 18:02

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