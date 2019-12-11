Сбербанк обнародовал материалы к Дню аналитика, согласно которым руководство кредитной организации прогнозирует в 2020 году дополнительный доход порядка 66 млрд руб. от внедрения технологии искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Сбербанк ожидает в 2020 году порядка 66 млрд рублей прибыли

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