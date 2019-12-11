Экономика
NewInformСбербанк ожидает в 2020 году порядка 66 млрд рублей прибыли
Сбербанк обнародовал материалы к Дню аналитика, согласно которым руководство кредитной организации прогнозирует в 2020 году дополнительный доход порядка 66 млрд руб. от внедрения технологии искусственного интеллекта, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк планирует получить 66,7 млрд рублей от внедрения искусственного интеллекта
Банки.рувчера в 04:23
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Интернет
В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi
При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Общество
Четверть россиян со страхом ждут увольнения
Как пишут "Известия", ссылаясь на исследование HeadHunter, меньше всего риски увольнения в сфере науки и образования.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой
Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне, в которой Советский Союз чуть ли не обвиняют в развязывании войны.
Политика
МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ
Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Футбол
Буффон обошел Ван дер Сара по сухим матчам в ЛЧ
Встреча закончилась со счетом 2:0 Как передает Sport24, для стража ворот туринцев Джанлуиджи Буффона этот матч стал 51-м сухим в главном турнире Старого света.
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
На Украине приговорили депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего депутата крымского парламента, ныне депутата Государственной думы Светлану Савченко («Единая Россия»), признав её виновной в государственной измене Украине.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Надежду Бабкину поклонники перепутали с Пугачевой и Лорак
Поклонники перепутали помолодевшую певицу с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.
Политика
В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»
Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
Общество
С первого января россиян лишат ряда льгот
С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Политика
В Словакии готовятся к кризису поставок газа из России через Украину
Словакия готовится к "газовой войне" между Украиной и Россией.
Общество
Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников
Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Авто
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Космос
Центр по обнаружению опасных астероидов и комет появится в России
Глава информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш рассказал, что главной задачей этого Центра будет обнаружение и сопровождение небесных тел естественного происхождения, сближающихся с Землей.
Происшествия
Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н
Найдены «черные ящики» потерпевшего крушение в Краснодарском крае военного вертолета Ми-28.
Экономика
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости
Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Шоу-бизнес
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года», на котором сообщила, что очень соскучилась по российским слушателям своего творчества.