Экономика
NewInformСбербанк ожидает в 2020 году порядка 66 млрд рублей прибыли
Сбербанк обнародовал материалы к Дню аналитика, согласно которым руководство кредитной организации прогнозирует в 2020 году дополнительный доход порядка 66 млрд руб. от внедрения технологии искусственного интеллекта, передает ТАСС.
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Сбербанк планирует получить 66,7 млрд рублей от внедрения искусственного интеллекта
Банки.рувчера в 04:23
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«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
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Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
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Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
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Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев
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В медцентре актрису лечат массажем, чтобы мышцы не атрофировались и не образовывались тромбы.
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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
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Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
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Древнейшие наскальные рисунки нашли в Индонезии
Ученые нашли в Индонезии самые древние созданные человеком наскальные рисунки. Им 44 тысячи лет, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.