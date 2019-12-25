Экономика

Life.ruLife.ruСбербанк передал «Яндексу» его «золотую акцию»

Напомним, 18 ноября совет директоров "Яндекса" предложил внести изменения в структуру корпоративного управления компанией, которые подразумевают в том числе передачу от Сбербанка "золотой акции" IT-компании.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Российская газетавчера в 11:51

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

РБКвчера в 11:46

Сбербанк передал в «Яндекс» «золотую акцию»

RT на русскомвчера в 11:08

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Газета.Ruвчера в 11:14

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Ведомостивчера в 11:09

Сбербанк передал «золотую акцию» обратно «Яндексу»

РИА Новостивчера в 11:34

Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

ТАССвчера в 10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Хоккей

Путин сыграл в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади

iReactor 02:06
Культура

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из «Один дома 2»

Канадский телеканал CBC убрал эпизод с участием американского лидера Дональда Трампа из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», который был показан в эфире.
News.ru 02:58
Политика

Орешкин рассказал об обсуждении вопросов интеграции с Белоруссией

Россия и Белоруссия близки к согласованию пакета из 31 дорожной карты по экономической интеграции, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 03:48
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

РБК 00:49
Происшествия

В Москве избили подполковника Росгвардии

В Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.
РБК 03:10
Армия и оружие

Минобороны показало испытания новейшей системы ПВО «Гибка-С»

Министерство обороны России показало испытания новейшей системы ПВО «Гибка-С».
Актуальные Новости 02:28
Транспорт

В Нижнем Новгороде отменят четыре маршрутки и продлят пять автобусов

Newsroom24 00:53
Политика

Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Надежда на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остается, однако этого можно достичь только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.
Известия 02:03
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета вчера в 08:27
Гаджеты

MSI выпустит ноутбуки Evoke для создателей контента

Отмечается, что готовящиеся ноутбуки будут ориентированы прежде всего на создателей контента.
3DNews 02:48
Общество

Мединский подтвердил смену гендиректора «Роскино»

Ведомости 01:44
Хоккей

Александр Овечкин и Анастасия Шубская посетили ужин у Дональда Трампа

Александр Овечкин - известный хоккеист российского происхождения, играющий в НХЛ Америки, на днях получил приглашение посетить ужин самого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:40
Армия и оружие

Военная полиция России заняла опорный пункт американцев в Сирии

Российские военные полицейские заняли опорный пункт в поселке Телль-Самин, который оставили американские войска.
Газета.Ru 03:17
Здоровье

Эксперты назвали людей, которым вообще нельзя употреблять алкоголь

Эксперты назвали заболевания, при которых даже одна рюмка водки может стать смертельно опасной.
Российский Вестник вчера в 14:21
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.
RT на русском 03:24
Происшествия

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Газета.Ru 03:37
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 24 декабря в 07:20
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Российская газета 01:56
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Специалисты озвучили самые продаваемые смартфоны в мире.
Evo-rus.com вчера в 12:56
Общество

Детей Кейт Миддлтон впервые допустили на «взрослое» мероприятие

Хотя оба обожают пошалить, во время похода в церковь юные принц и принцесса были серьёзны – видимо, осознавали ответственность момента и очень гордились оказанной им честью.
7Дней.ру вчера в 12:30
Политика

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Интерфакс вчера в 19:50
Происшествия

К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении

Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа.
Lenta.ru 03:19
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Космос

Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор

Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
ТАСС Наука 24 декабря в 11:15
Гаджеты

Huawei выпустит удешевленную версию Huawei Mate X с 6ГБ ОЗУ

Пока существует только версия с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. О сроках выхода новых версий пока ничего не сообщается.
Astera 23 декабря в 12:59
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости вчера в 15:48
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья

В Дальнереченске ребенок случайно застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья, сообщили 26 декабря в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Известия вчера в 23:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное