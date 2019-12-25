Экономика

Life.ruLife.ruСбербанк передал «Яндексу» его «золотую акцию»

Напомним, 18 ноября совет директоров "Яндекса" предложил внести изменения в структуру корпоративного управления компанией, которые подразумевают в том числе передачу от Сбербанка "золотой акции" IT-компании.
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Сбербанк остался без «золотой акции»

Коммерсантъвчера в 13:33

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

РБКвчера в 11:46

Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

ТАССвчера в 10:39

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Газета.Ruвчера в 11:14

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Ведомостивчера в 11:09

Сбербанк передал в «Яндекс» «золотую акцию»

RT на русскомвчера в 11:08

Сбербанк передал «золотую акцию» обратно «Яндексу»

РИА Новостивчера в 11:34
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Происшествия

Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
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Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15

RT на русском вчера в 04:19
Происшествия

В Иране разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение на северо-западе Ирана. Инцидент произошёл рядом со стратовулканом Себелан, сообщает агентство Tasnim.
News.ru вчера в 03:35
Происшествия

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек

По меньшей мере, 16 человек погибли в результате разрушений, вызванных тайфуном «Фанфон» на Филиппинах.
РБК 00:37
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
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Путин рассказал, что в последнее время мало спит

РИА Новости вчера в 22:32
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Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
RT на русском вчера в 08:24
Политика

Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные

Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные.
Life.ru вчера в 18:59
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Гаджеты

Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон

Ранее руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин рассказал РИА Новости, что зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства, сокращает срок службы аккумулятора.
РИА Новости вчера в 21:11
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 17:28
Происшествия

И.о. прокурора Норильска арестован по подозрению в получении взятки

Исполняющий обязанности (и.о.) прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев арестован по подозрению в получении взятки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Красноярский краевой суд.
Газета.Ru вчера в 23:56
Армия и оружие

Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал об успешных испытаниях комплекса ПВО сухопутных войск «Гибка-С».
ФАН 24 декабря в 17:18
Происшествия

В Японии за убийство семьи казнили гражданина Китая

Гражданин Китая, который был осужден японскими властями за убийство семьи в 2003 году, казнен 26 декабря в Японии.
REGNUM 00:04
Космос

Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год

Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
OAnews 24 декабря в 07:55
Происшествия

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС вчера в 23:00
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

REGNUM 24 декабря в 06:20
Хоккей

«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 14:12
Экономика

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.
РИА Новости вчера в 20:23
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru вчера в 12:09
Культура

Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, Минкультуры благодарит ее за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом, об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
РИА Новости 00:37
Здоровье

У городской онкологической больницы № 1 появится диспансер

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 24 декабря в 09:23
Политика

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

ТК Звезда вчера в 15:38
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

RT на русском вчера в 05:39
Авто

Mitsubishi выпустит новый Delica и Eclipse Cross с пневмодвеской

Третья новинка - концепт-кар Eclipse Cross Weekend Explorer с пневмокомплектом.
Новые автомобили вчера в 05:11
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 00:37
Общество

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
RT на русском 00:16
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Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

REGNUM 00:27
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