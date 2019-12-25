Экономика

Life.ruLife.ruСбербанк передал «Яндексу» его «золотую акцию»

Напомним, 18 ноября совет директоров "Яндекса" предложил внести изменения в структуру корпоративного управления компанией, которые подразумевают в том числе передачу от Сбербанка "золотой акции" IT-компании.
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Сбербанк остался без «золотой акции»

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