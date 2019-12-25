с чего всё началось

Напомним, 18 ноября совет директоров "Яндекса" предложил внести изменения в структуру корпоративного управления компанией, которые подразумевают в том числе передачу от Сбербанка "золотой акции" IT-компании.

Космос Массивный газовый диск поднимает вопросы о теории образования планет Частицы пыли собираются вместе, образуя планеты, похожие на Землю, или становятся ядрами более массивных планет, собирая большое количество газа с диска, чтобы сформировать юпитероподобные газовые планеты-гиганты.

Политика Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти "Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Здоровье В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.

Футбол Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии В чемпионате Германии нынешнего сезона 27-летний футболист сыграл 15 матчей, забив шесть голов и сделав пять результативных передач.

Технологии В России запустили интернет-портал цифровой грамотности Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.

Экономика Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4% В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Игры В Microsoft Store появилась поддельная The Legend of Zelda: Breath of the Wild Как выяснилос, ещё 17 декабря в Microsoft Store появилась игра под названием The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая также позаимствовала у игры от Nintendo ключевой арт для обложки.

Общество Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».

Политика В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Политика Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway.

Общество Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.

Энергетика 6,2 трлн рублей принесла бюджету России сделка ОПЕК+ Российский бюджет получил 6,2 трлн рублей за три года сделки ОПЕК+, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.