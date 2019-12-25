Экономика
Вести.RuСбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»
Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу". В ноябре 2019 года правление ведомства одобрило ее продажу компании за один евро. Информацию о передаче подтвердил РИА Новости представитель банка.
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с чего всё началось
Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. "Золотая акция" дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.ТАСС10:39
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Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Дети принца Уильяма появились на рождественской службе и восхитили фанатов
Как пишет издание Vogue, принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли детей на службу впервые, чем восхитили пользователей социальных сетей.
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Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
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Армия и оружие
Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России
В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Армия и оружие
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Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, предыдущие поручения горизбирком Петербурга выполнил «формально, на низком уровне, не позволяющем в полной мере учесть и устранить имевшие место нарушения».
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Путин назвал ситуацию в экономике России удовлетворительной
Президент РФ Владимир Путин отметил, что считает ситуацию в экономике России удовлетворительной, передает РИА Новости.
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Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
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Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
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Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
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Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
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Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, 25 декабря сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Путин раскритиковал доклад Гордеева
Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева, отметив, что в нем не было практического результата.