Экономика

Вести.RuВести.RuСбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»

Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу". В ноябре 2019 года правление ведомства одобрило ее продажу компании за один евро. Информацию о передаче подтвердил РИА Новости представитель банка.
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с чего всё началось

Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. "Золотая акция" дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.
ТАСС10:39

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Сбербанк передал в «Яндекс» «золотую акцию»

RT на русском11:08

Сбербанк передал «золотую акцию» обратно «Яндексу»

РИА Новости11:34

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Газета.Ru11:14

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Ведомости11:09

Греф сообщил о планах изменить бизнес-модель сервиса «Яндекс. Деньги»

РБК12:34

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Коммерсантъ11:04

Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

ТАСС10:39
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Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту

Инфоцентр "Крымский мост" опубликовал видео проезда первого в истории проезда пассажирского состава дальнего следования по Крымскому мосту.
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Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку

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В России на 97-м году жизни умер генерал армии и выдающийся военачальник Махмут Гареев.
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