Экономика
Вести.RuСбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»
Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу". В ноябре 2019 года правление ведомства одобрило ее продажу компании за один евро. Информацию о передаче подтвердил РИА Новости представитель банка.
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с чего всё началось
Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. "Золотая акция" дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.ТАСС10:39
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