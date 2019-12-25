Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. "Золотая акция" дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.

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Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию» компании, об этом сообщили в пресс-службе банка. Передача состоялась 23 декабря, пояснили в Сбербанке, передает ТАСС. «Золотая акция» позволяет блокировать продажу свыше 25% акций компании.

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