Экономика
ТАСССбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»
В "Яндексе" ТАСС подтвердили эту информацию, уточнив, что после регистрации Фонда общественных интересов "золотая акция" будет передана в него.
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Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. "Золотая акция" дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.ТАСС10:39
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Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Общество
Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Политика
Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»
Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
США планируют ввести санкции против Турции на фоне сближения с Россией
Президент США Дональд Трамп ранее принял решение вывести большую часть американского контингента из Сирии на фоне операции Турции "Источник мира" в северо-восточной части страны.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Политика
Володин рассказал о важности точечных изменений в Конституции
«Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам» — резюмировал Володин, рассказав, что депутаты уже затрагивали эту тему с экспертами и фракциями Госдумы.
Общество
Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году
Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Происшествия
Суд признал хакеров виновными во взломе электронных систем РЖД и S7
Басманный суд Москвы счел доказанной вину трех участников преступного сообщества, взломавшего базы РЖД и S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов.
Шоу-бизнес
Состояние Галины Волчек ухудшилось
Вчера стало известно, что 86-летняя актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек накануне была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Фигурное катание
В Финляндии предложили увеличить возрастной ценз в фигурном катании
Общество
Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена
В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров.
Здоровье
Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине
В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Политика
Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.
Авто
Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России
Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Футбол
Бышовец: «Ни один нормальный легионер не поедет в Россию»
Анатолий Бышовец сообщил о деградации российского футбола. Бышовец отметил, что игроков РПЛ крайне низкий интеллектуальный IQ.