Экономика

ТАССТАСССбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

В "Яндексе" ТАСС подтвердили эту информацию, уточнив, что после регистрации Фонда общественных интересов "золотая акция" будет передана в него.
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Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. "Золотая акция" дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.
ТАСС10:39

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Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

ТАСС10:39

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

РБК10:44

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Коммерсантъ11:04

Сбербанк передал в «Яндекс» «золотую акцию»

RT на русском11:08

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Газета.Ru11:14

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Ведомости11:09

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»

Телеканал 360°11:32
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Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
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США планируют ввести санкции против Турции на фоне сближения с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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Общество

Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

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Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

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Немецкое СМИ сообщило о «репетиции» наступления на Россию стран НАТО

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Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

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Басманный суд Москвы счел доказанной вину трех участников преступного сообщества, взломавшего базы РЖД и S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов.
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Состояние Галины Волчек ухудшилось

Вчера стало известно, что 86-летняя актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек накануне была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
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Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена

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На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО

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Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России

Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
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Бышовец: «Ни один нормальный легионер не поедет в Россию»

Анатолий Бышовец сообщил о деградации российского футбола. Бышовец отметил, что игроков РПЛ крайне низкий интеллектуальный IQ.
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