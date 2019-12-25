Экономика

Sostav.ruSostav.ruСбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию», которая будет передана в Фонд общественных интересов компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей кредитной организации. "Акция" была продана по символической цене в €1, за столько она была приобретена банком в 2009 году.
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Сбербанк остался без «золотой акции»

Коммерсантъвчера в 13:33

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Ведомостивчера в 11:09

Сбербанк передал «золотую акцию» обратно «Яндексу»

РИА Новостивчера в 11:34

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Газета.Ruвчера в 11:14

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

РБКвчера в 11:46

Сбербанк передал в «Яндекс» «золотую акцию»

RT на русскомвчера в 11:08

Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

ТАССвчера в 10:39
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Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

RT на русском 24 декабря в 16:08
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Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

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Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% – очень тяжелым.
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Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
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Lenta.ru 00:33
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном

По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Metaratings 23 декабря в 12:36
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REGNUM 24 декабря в 22:58
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США

Телеканал 360° 24 декабря в 11:29
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 01:02
Армия и оружие

National Interest сравнил автомат Калашникова и американскую М-16

В США сравнили советский автомат Калашникова (АК-47) и американскую автоматическую винтовку М-16, которые использовались в войне во Вьетнаме.
Телеканал 360° вчера в 17:52
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Общество

Организаторы Burning Man подали против США многомиллионный иск

Организаторы фестиваля Burning Man подали иск против властей США с целью вернуть сборы на проведение мероприятия.
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Политика

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Узбекистану было бы выгодно вступление в ЕАЭС, этот вопрос сейчас активно обсуждается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.
РИА Новости 01:19
Финансы

Курс доллара снизился до 61,78 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля.
ТАСС 02:07
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Новак рассказал о плане приватизации «Россетей»

Правительство обсуждает возможность снижения доли в капитале «Россетей» в 2022 году через механизм дополнительной эмиссии акций, заявил в интервью РБК министр энергетики Александр Новак.
РБК 01:15
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
7Дней.ру 24 декабря в 08:18
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Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
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Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:40
Происшествия

На станции метро «Китай-город» мужчина упал на пути

РБК 01:37
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости вчера в 10:20
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги

НТВ вчера в 14:45
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В Калининграде ученые нашли границы Вселенной

НИА-Калининград вчера в 23:52
Технологии

Apple выпустит игровой компьютер

Корпорация Apple планирует выпустить компьютер для видеоигр.
Lenta.ru 24 декабря в 11:18
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о романе с блогером

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Газета Кемерова вчера в 13:50
Происшествия

СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале

РИА Новости вчера в 07:15
Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 12:32
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