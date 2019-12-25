Экономика

РБКРБКСбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации. В «Яндексе» ТАСС также подтвердили эту информацию, уточнив, что после регистрации Фонда общественных интересов «золотая акция» будет передана в него.
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с чего всё началось

Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. "Золотая акция" дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.
ТАСС10:39

Подробнее о событии

Сбербанк остался без «золотой акции»

Коммерсантъ13:33

Греф сообщил о планах изменить бизнес-модель сервиса «Яндекс. Деньги»

РБК12:34

Сбербанк передал «золотую акцию» обратно «Яндексу»

РИА Новости11:34

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Газета.Ru11:14

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Ведомости11:09

Сбербанк передал в «Яндекс» «золотую акцию»

RT на русском11:08

Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

ТАСС10:39
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Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 08:44
Политика

Стала известна единственная просьба Ельцина к Путину перед уходом

Экс-президент РФ Борис Ельцин перед уходом со своей должности попросил преемника Владимира Путина сохранить Россию.
RuNews24.ru 04:20
Спорт

В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с решением ВАДА

Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассматривается в ВАДА, пока нет данных о том, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Взгляд.ру 06:58
Происшествия

В Мурманской области во время учений погиб военнослужащий

REGNUM 11:43
Политика

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

РИА Новости 11:46
Здоровье

В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
REGNUM 09:07
Политика

Путин оценил ситуацию в российской экономике

Ситуация в экономике позволяет достичь еще больших результатов.
Российская газета 12:23
Армия и оружие

Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров.
Газета.Ru 13:51
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым

Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РБК 08:51
Политика

В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Lenta.ru 10:01
Армия и оружие

Немецкие СМИ уличили НАТО в «репетиции» наступления на Россию

Известия вчера в 16:35
Транспорт

Первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь

Первый пассажирский поезд, который отправился из Санкт-Петербурга в Крым 23 декабря, в среду, 25 декабря прибыл на конечную станцию следования - Севастополь.
Газета.Ru 01:33
Гаджеты

В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов

В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
UfaTime.ru вчера в 14:22
Общество

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Биатлон

Польховский стал вице-президентом Союза биатлонистов России

Валерий Польховский стал вице-президентом Союза биатлонистов России (СБР) по обеспечению сборных команд.
ТАСС Спорт 23 декабря в 13:52
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости 10:43
Армия и оружие

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК 10:41
Общество

Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется

Ранее сообщалось, что в Соборе Парижской Богоматери впервые более чем за два столетия не проводили рождественскую службу.
Интерфакс 09:38
Общество

Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
ФАН 04:07
Происшествия

Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе совершил аварийную посадку второй за сутки вертолет, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:05
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Общество

Сербия завершила укладку труб на своем участке «Турецкого потока»

Укладка труб на сербском участке газопровода "Турецкий поток" завершена.
Комсомольская правда 03:43
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:26
Общество

Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете

Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Millionaire.ru 13:59
Общество

Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах

Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
РБК 11:33
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