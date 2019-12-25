Экономика

РБКРБКСбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации. В «Яндексе» ТАСС также подтвердили эту информацию, уточнив, что после регистрации Фонда общественных интересов «золотая акция» будет передана в него.
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с чего всё началось

Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. "Золотая акция" дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.
ТАСС10:39

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Сбербанк остался без «золотой акции»

Коммерсантъ13:33

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

РБК11:46

Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

ТАСС10:39

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Газета.Ru11:14

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Ведомости11:09

Сбербанк передал в «Яндекс» «золотую акцию»

RT на русском11:08

Сбербанк передал «золотую акцию» обратно «Яндексу»

РИА Новости11:34
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