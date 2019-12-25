Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. "Золотая акция" дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.

с чего всё началось

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации. В «Яндексе» ТАСС также подтвердили эту информацию, уточнив, что после регистрации Фонда общественных интересов «золотая акция» будет передана в него.

Экономика Названы главные направления будущей работы администрации Кубани Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе подведения итогов года 25 декабря назвал основные направления будущей работы администрации региона.

Здоровье Как защитить поджелудочную от панкреатита в новогодние праздники Специалист советует в канун новогодних праздников выделить время и пройти обследование, если вы не представляете жизни без деликатесов.

Авто BMW отзывает в России более 19 тысяч автомобилей Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 19087 кроссоверов BMW X6 и BMW X6M, реализованных с сентября 2017 года по настоящее время.

Происшествия Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Армия и оружие России пообещали беспилотный стратегический бомбардировщик к 2040 году Командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что отечественный стратегический бомбардировщик шестого поколения будет беспилотным и его планируется создать к 2040 году.

Политика Зеленский одобрил запрет на импорт электроэнергии из России Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", которые накладывают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Политика Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2» Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.

Футбол Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств Бывший защитник «Лилля» и «Локомотива» Марко Баша является лучшим по проценту выигранных единоборств среди игроков топ-5 лиг Европы за последние 10 лет (74,8 процента — 764/1022), сообщает OptaJean.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Транспорт Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту Поезд, отправившийся 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, преодолел железнодорожную часть моста за 20 минут и продолжил движение по территории Крыма.