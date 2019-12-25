Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка. "Золотая акция" дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.

с чего всё началось

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации. В «Яндексе» ТАСС также подтвердили эту информацию, уточнив, что после регистрации Фонда общественных интересов «золотая акция» будет передана в него.

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