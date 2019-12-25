Экономика
Rambler News ServiceСбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
В «Яндексе» подтвердили получение «золотой акции», отказавшись от дальнейших комментариев. «Банк передал золотую акцию "Яндекса" 23 декабря», — сообщил RNS представитель Сбербанка. Передача «золотой акции» Сбербанка «Яндексу» было утверждена правлением банка 19 ноября.
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