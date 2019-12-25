Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

В «Яндексе» подтвердили получение «золотой акции», отказавшись от дальнейших комментариев. «Банк передал золотую акцию "Яндекса" 23 декабря», — сообщил RNS представитель Сбербанка. Передача «золотой акции» Сбербанка «Яндексу» было утверждена правлением банка 19 ноября.
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Сбербанк остался без «золотой акции»

Коммерсантъ13:33

Сбербанк передал в «Яндекс» «золотую акцию»

RT на русском11:08

Сбербанк передал «золотую акцию» обратно «Яндексу»

РИА Новости11:34

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Газета.Ru11:14

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Ведомости11:09

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

РБК11:46

Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»

ТАСС10:39
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«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
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В результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон на востоке Франции, пострадали не менее трёх человек.
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Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

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Известия вчера в 06:53
Происшествия

В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

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«Памятник за высылку евреев». Что не нравится Варшаве в словах Путина

С "недоумением" в Варшаве восприняли напоминание о той роли, какую сыграла в развязывании войны Вторая Речь Посполитая.
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Первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь

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Власти США начали расследование в отношении BMW

Комиссия по ценным бумагам и биржам США организовала расследование против BMW, подозревая автоконцерн в недостоверной отчетности о продаже машин.
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США усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции

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Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду

Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
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Дева Дева окажется во власти соблазнов и корыстных планов одного человека.
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В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

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Зам Шойгу раскрыла, затронет ли российских военных пенсионная реформа

24 декабря президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
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