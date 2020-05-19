Экономика
ТАСССбербанк перенес годовое собрание акционеров на сентябрь
В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или в сумме 422,4 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам 2019 года выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей.
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Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
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Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
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Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
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Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
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Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
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"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
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В Петербурге запретили прощание с умершими
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Общество
Навального оштрафовали из-за ролика о Росгвардии
Суд в Москве назначил Алексею Навальному штраф в размере 15 тысяч рублей за отказ удалить из Интернета видеоролик о Росгвардии.
News.ru 11:58
Гаджеты
Samsung показал новый бюджетный смартфон
Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s.
ПРАЙМ 04:21
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
Общество
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На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
Общество
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
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Шоу-бизнес
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Газета Metro 11:07
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян снялась в откровенной рекламе собственного бренда нижнего белья
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст приняла участие в откровенной рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Skims.
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Вышел тизер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой
News.ru 11:59
Политика
К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми
Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми.
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Наука
Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса
Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая.
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Футбол
Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему завершил карьеру в 27 лет.
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Общество
«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири — 2»
В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин дал поручение руководству ПАО «Газпром» начать проектно-изыскательские работы для газопровода «Сила Сибири — 2». Эта газовая артерия мощностью до 50 млрд кубометров газа в год может стать основой экспортного канала в Китай через Монголию.
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Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
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News.ru 07:54
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22