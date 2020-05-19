Экономика

ТАССТАСССбербанк перенес годовое собрание акционеров на сентябрь

В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или в сумме 422,4 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам 2019 года выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей.
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