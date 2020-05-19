В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или в сумме 422,4 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам 2019 года выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей.

Общество Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. 1K

Общество В Петербурге запретили прощание с любыми умершими В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти. 338

Общество В Китае произошла новая вспышка коронавируса Более ста миллионов китайцев снова закрыли на карантин. В китайской провинции Цзилинь произошла новая вспышка коронавирусной инфекции. 1,2K

Происшествия В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек. 29

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 84

Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 2K

Общество В Минобрнауки рассказали о формате вступительных экзаменов в вузах «Согласно приказу Минобрнауки России от 3 апреля 2020 г. № 547, проведение дополнительных вступительных испытаний в вузах в 2020 году будет осуществляться с применением дистанционных технологий», — приводит сайт стопкоронавирус.рф ответ Минобрнауки России. 1

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 6

Политика Лавров обсудил с Маасом Украину и коронавирус В ходе разговора Лавров обсудил с Маасом ситуацию на Украине.

Энергетика России и саудитам предрекли новый раунд нефтяной войны Опрошенные изданием Handelsblatt эксперты считают, что небольшой рост нефтяных цен даст временную передышку России и Саудовскую Аравии, но затем им предстоит новым раунд нефтяного противостояния.

Общество На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. 839

Происшествия Во Франции задержали лидера «желтых жилетов» Во Франции задержали лидера движения «желтых жилетов» Эрика Друэ за применение насилия против несовершеннолетнего.

Общество ФСБ проверит работу систем мониторинга граждан Федеральная служба безопасности проверит системы мониторинга граждан, которые отслеживают соблюдение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. 15

Политика На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. 89

Политика Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин. 478

Спорт Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.

Экономика ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. 1

Происшествия В России рассматривается первое уголовное дело о женском обрезании Выяснилось, что жена отца отвела падчерицу в клинику, где врач, детский гинеколог Изаня Нальгиева, по версии родной матери, провела операцию против воли девочки и в отсутствии её законного представителя. 11