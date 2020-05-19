Экономика
ТАСССбербанк перенес годовое собрание акционеров на сентябрь
В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или в сумме 422,4 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО по итогам 2019 года выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей.
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Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки
Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Общество
В Китае произошла новая вспышка коронавируса
Более ста миллионов китайцев снова закрыли на карантин. В китайской провинции Цзилинь произошла новая вспышка коронавирусной инфекции.
МР7.ру 00:34
Общество
FT: В Швеции отказ от карантина оказался бесполезным
Отказ Швеции во время пандемии коронавируса от жестких ограничительных мер оказался бесполезным, он не предотвратил падение экономики.
МонаВиста 08:38
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Общество
В Минобрнауки рассказали о формате вступительных экзаменов в вузах
«Согласно приказу Минобрнауки России от 3 апреля 2020 г. № 547, проведение дополнительных вступительных испытаний в вузах в 2020 году будет осуществляться с применением дистанционных технологий», — приводит сайт стопкоронавирус.рф ответ Минобрнауки России.
Городовой 08:11
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
Политика
Лавров обсудил с Маасом Украину и коронавирус
В ходе разговора Лавров обсудил с Маасом ситуацию на Украине.
REGNUM 13:02
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01
Энергетика
России и саудитам предрекли новый раунд нефтяной войны
Опрошенные изданием Handelsblatt эксперты считают, что небольшой рост нефтяных цен даст временную передышку России и Саудовскую Аравии, но затем им предстоит новым раунд нефтяного противостояния.
Рамблер 07:57
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Путешествия
В Госдуме сообщили о сроках открытия курортов и ценах на путевки
После пандемии, считает депутат, "выживут" те туристические компании, которые застраховали риски.
Российская газета 09:52
Происшествия
Во Франции задержали лидера «желтых жилетов»
Во Франции задержали лидера движения «желтых жилетов» Эрика Друэ за применение насилия против несовершеннолетнего.
Lenta.ru 13:10
Общество
ФСБ проверит работу систем мониторинга граждан
Федеральная служба безопасности проверит системы мониторинга граждан, которые отслеживают соблюдение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Глас Народа 05:35
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
Политика
Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области
Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
Известия 12:16
Спорт
Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта
Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.
МК-Спорт 11:19
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Путин: выплаты по 10 тысяч рублей получат 22 млн детей
В России 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет получат выплаты в 10 тыс. рублей.
Gazeta.SPb 08:21
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век 08:44
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 09:23
Происшествия
В России рассматривается первое уголовное дело о женском обрезании
Выяснилось, что жена отца отвела падчерицу в клинику, где врач, детский гинеколог Изаня Нальгиева, по версии родной матери, провела операцию против воли девочки и в отсутствии её законного представителя.
Газета Metro 12:48
Общество
Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении
Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.
РБК 11:47